Во время обрушения туннеля на ядерном полигоне в Северной Корее погибли не менее 200 рабочих, сообщает RT со ссылкой на Younhap.
Как отмечается, около 100 человек погибли в туннеле после того, как произошел обвал горных пород, еще около 100 человек могли погибнуть при попытке спасти их, когда произошел повторный обвал породы.
В репортаже не приводятся другие детали произошедшего, а также точное место, где мог произойти инцидент.
По словам экспертов, обвал мог произойти из-за смещения горных пород после нескольких ядерных испытаний КНДР.
Ранее сообщалось, что в Северной Корее прошли массовые учения, в рамках которых отключали свет и эвакуировали население.
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