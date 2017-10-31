Ресурсоснабжающие организации должны самостоятельно оплачивать установку и замену приборов учета, заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая на заседании Президиума Совета законодателей, пишет "Парламентская газета".
По мнению Яровой, высказанному в ходе обсуждения вопроса реализации госполитики в сфере ЖКХ, данная тема требует законодательного регулирования. Сложившуюся в коммунальной сфере в настоящее время ситуацию политик считает абсурдной.
"Кто должен оплачивать приборы учета? Тот, кто продает услуги. Мы с вами ведь не ходим в магазины со своими весами. Это абсурд, и думаю, нам надо повернуть ситуацию в зону здравого смысла", — подчеркнула Яровая.
Она предложила профильным министерствам и ведомствам в течение одного месяца разработать соответствующее предложение.
Кроме того, она призвала подготовить решения по вопросам освобождения от платы за капремонт в несейсмоустойчивых домах, переходу к строительству нового сейсмоустойчивого жилья, а также инфраструктурному обеспечению земельных участков для многодетных семей.
Комментарии
Это было понятно вчера, просьба не забыть о дистанционном считывании показателей на счетчиках.