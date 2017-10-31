Щетинин предложил восстановить кооперацию между аграрными НИИ и вузами

Председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин на встрече президента Российской академии наук Александра Сергеева с сенаторами выступил с предложением восстановить кооперацию между научно-исследовательскими институтами и аграрными вузами, пишет "Парламентская газета".
"И в НИИ, и в вузах аграрного профиля есть специалисты высочайшей квалификации, которые могут дать нашим студентам достойный уровень знаний, которые могут быть использованы как в производственной сфере, так и науке. Наша задача – как-то реанимировать эту систему. Если мы приложим совместные усилия, то у нас получится внятный, осязаемый результат", — сказал Щетинин.
Он также считает неправильным положение, при котором Федеральное агентство научных организаций осталось единственным заказчиком научно-исследовательских работ, а профильные министерства выпали из этого процесса.
"Отраслевые ведомства должны держать руку на пульсе отрасли, а не стоять в стороне. Иначе будет наука ради науки", — пояснил сенатор.
Президент РАН Александр Сергеев согласился с тем, что программу по интеграции вузов и исследовательских учреждений следует реанимировать. В этом, по его словам, помогут новые региональные представительства академии.
Комментарии