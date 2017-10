Британский телеведущий "потерял голову", рассказывая о погоде в стране на Хеллоуин. Журналист также поведал об осадках в городах Ад, Страшновиль и Ливержуть, сообщают "Вести" со ссылкой на Mirror.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как телеведущий рассказывает о погоде, держа собственную голову под мышкой.

Дополнением к прогнозу стали кровавые дожди и густые фиолетовые облака, которые, по словам метеоролога, появятся в ближайшие дни над некоторыми городами Соединенного Королевства.

Happy Halloween! Here's your spooky headless forecast for today & trick or treating tonight #Halloween https://t.co/0NJKMlwPvc 🎃👻🧙‍♀️ pic.twitter.com/PoMFAtCE7T