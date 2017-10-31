Депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин на совещании с участием коллег и сенаторов назвал сотрудника ГИБДД "шпингалетом" после того, как тот посмел остановить его автомобиль, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на "Реальное время".
Совещание в Казани было посвящено вопросам реализации федеральных целевых программ. Вряд ли бы итоги встречи заинтересовали кого-то, кроме местных СМИ, если бы не эмоциональное заявление депутата Госдумы от республики Сибагатуллина.
Парламентарий сделал заявление о падении авторитета депутатов Госдумы, выбрав для иллюстрации собственный пример. "Я на себе это испытываю в последнее время. В последнее время даже ГАИ останавливает", — пожаловался депутат.
Он рассказал о недавней встрече на дороге с сотрудником ГИБДД, который вздумал остановить для проверки его автомобиль, несмотря на то, что на лобовом стекле была прикреплена соответствующая табличка.
"Написано: "Госдума", а он ничего не признает — маленький лейтенантик, вот такой шпингалет остановил, заставляет открыть багажник, я, говорит, никого не боюсь, в рот смотрит. Водитель, мой помощник, по своей наивности пошел открывать багажник. Я говорю: "Зачем открываешь? Это же мое личное имущество!" Без суда посягать на личное имущество депутата никто не имеет права, только по решению суда. Потом уехали мы, я сам хотел сесть за руль и уехать", — рассказал Сибагатуллин.
При этом он пожаловался собравшимся, что при предыдущем начальнике УГИБДД МВД по РТ Рифкате Минниханове "такого не было".
В Госдуме готовы рассмотреть высказывания депутата на комиссии по этике, но подчеркивают, что сотрудник полиции сам нарушил закон.
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