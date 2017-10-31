Путин назвал безобразием ситуацию в сфере строительства в регионах

Российский президент Владимир Путин потребовал разобраться со сложностями в получении разрешений на строительство на муниципальном уровне, передает ТАСС.
По словам Путина, нужно обратить внимание не только на то, что происходит на федеральном и региональном уровнях, но и "ниже спускаться".
"Там безобразие происходит, на каждом шагу там людям проблемы создают. Вот туда надо залезать, не стесняться — не нужно стесняться того, что чьи-то права там нарушаются, местных органов власти или региональных", — отметил Путин.
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