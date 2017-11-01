Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин рассказал, что ассигнования на повышение зарплат бюджетников в 2017 году в федеральном бюджете предусмотрены , передает ТАСС.
Топилин отметил, что появлявшиеся ранее в ряде СМИ предположения о рисках невыполнения социальных поручений главы государства не соответствуют действительности. "Необеспеченный ресурс в бюджетах субъектов на заработную плату бюджетников… на сегодняшний день составляет чуть более трех миллиардов рублей", — сказал министр, уточнив, что речь идет о восьми регионах.
Одновременно в настоящее время специалисты Минфина готовят распределение 10 миллиардов бюджетных средств, в том числе, на выплаты бюджетникам. Таким образом, по мнению Топилина, регионы смогут закрыть данную потребность.
"То есть рисков неисполнения на этот год нет, есть технический дефицит, он связан с исполнением бюджетов регионов, и средства в федеральном бюджете на эти цели есть", — резюмировал Топилин.
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