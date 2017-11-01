Известный актер Алексей Панин записал свою первую песню и снял на нее клип. В видео снялась известная порноактриса Ева Бергер (Надежда Никитина).
Панин в своем Instagram лаконично подписал один из кадров словами о любви к своей работу. Он признался, что откровенных сцен в клипе не избежать. При этом порно не будет, отметил актер.
Алексей будет выступать в качестве режиссера и исполнителя. Песню написал Стас Костюшкин, с которым актер познакомился на съемках клипа к песне "Опа! Анапа".
Комментарии