В Госдуме прокомментировали заявление главы "Роснано" Анатолия Чубайса о том, что Россия через шесть-семь лет может столкнуться с новым энергетическим кризисом, пишут "Известия".
"Сейчас в России избыток электроэнергии, поэтому мы продаем ее нашим соседям. У нас очень большой парк изношенного оборудования. Может быть, это имел в виду Чубайс, когда говорил о предпосылках энергетического кризиса", — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
По его словам, происходит плановая замена оборудования, у всех энергетических компаний есть инвестиционная программа, и в этом свете непонятно заявление Чубайса, согласно которому за короткий промежуток времени возникнут проблемы.
"Мы в Государственной думе не видим предпосылок энергетического кризиса", — депутат.
Чубайс в интервью "Российской газете" отметил, что десять лет назад в некоторых регионах не хватало мощностей, однако эта проблема была решена при вводе новых мощностей. "Но если делать прогноз на будущее, то в нем практически все сходятся на мысли, что этот ресурс исчерпается. Одни говорят, к 2021 году, другие — к 2023-му, третьи — к 2025-му. Думаю, в диапазоне от шести до семи лет, если не обеспечивать новые вводы, мы снова получим такую же проблему, из которой вышли благодаря реформе", — отметил рассказал глава "Роснано".
По его мнению, если ничего не будет сделано, то это может привести к отключению электроэнергии, например, зимой при температуре -30 °C.
Комментарии