RT опубликовало видео испытания новейшей боевой экипировки "Ратник-2" в условиях минного поля.
"Ратник" представляет собой комплекс средств защиты, связи, оружия и боеприпасов. Огнеупорный комбинезон, шлем, бронежилет с дополнительными пластинами, очки, щитки на локтях и коленях прикрывают 90 процентов поверхности тела солдата.
Ранее сообщалось, что российские ученые и инженеры приступили к созданию боевой экипировки третьего поколения. Она получит экзоскелет и превзойдет зарубежные аналоги с прогнозом их развития до 2025 года. также следующее поколение "Ратника" получит камуфляж, меняющий окраску, как хамелеон, и бронежилет со встроенным электроснабжением. Экипировка будет иметь систему распознавания "свой-чужой", исключающую возможность стрельбы по своим. Аппаратура связи позволяет получать данные от разведывательных машин и беспилотников. В снаряжение войдут также автономный источник тепла, водяной фильтр, средства защиты органов дыхания и первой медицинской помощи.
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