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Учительницу оштрафовали на 1000 рублей за слово "дурак" на лбу ученика

, ИА "Амител"
Штраф был оплачен сразу же после вынесения решения

Фото: itd3.mycdn.me

Бывшей учительнице начальных классов школы №684 Санкт-Петербурга Ольге Алферовой назначен денежный штраф в размере 1000 рублей за оскорбление одного из учеников, пишет "URA.RU".

К такому решению пришел мировой суд Московского района Петербурга во вторник, 31 октября. Суд учел смягчающие обстоятельства и положительные характеристики учительницы — ранее женщина не имела замечаний, связанных с ее деятельностью. Кроме того, на ее иждивении находится несовершеннолетний ребенок.

Штраф был оплачен сразу же после вынесения решения.

Скандал в петербургской школе произошел в конце сентября. Второклассники начали разрисовывать себе руки шариковыми ручками, изображая татуировки. Алферова пригрозила учащимся, что если безобразие не прекратится, то она напишет слово "дурак" на лбу тому, кто ее не слушается.

После женщина сдержала обещание, что привело к насмешкам со стороны одноклассников по отношению к мальчику с "новой татуировкой" на лбу.

История получила огласку в СМИ. Прокуратура нашла в действиях педагога нарушение прав учащегося, а также оскорбление его чести и достоинства. Руководство школы сочло поступок учительницы аморальным и расторгло с ней трудовой договор.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.11.2017 07:39
гость

А родители - то наверняка мечтали срубить тысяч 100. Облом, не вышло. Опять же ученик, ну полный же "дурак" - учитель предупредил. что напишет на лбу, но он всё равно продолжал рисовать. кто они после этого?

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