Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин заявил, что все случаи незаконного распоряжения землями заповедных территорий должны жестко пресекаться на уровне законодательства, пишет "Парламентская газета".
В своем выступлении на коллегии Генпрокуратуры Щетинин отметил, что считает оправданным введение дисквалификации должностного лица, который позволил ведение незаконной хозяйственной деятельности в заповеднике.
Кроме того, он поддержал увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение подобных правонарушений.
Щетинин убежден, что эти меры позволят повысить эффективность профилактики правонарушений в области управления заповедными территориями и будут способствовать сохранению биологического разнообразия в заповедниках.
31 октября Правительство направило на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на защиту заповедников от незаконной хозяйственной деятельности.
В прошлом году Госдума приняла поправки, которые разрешают создание внутри заповедников территорий — так называемых биосферных полигонов, где можно будет заниматься хозяйственной деятельностью. Экологи опасаются, что данная поправка позволить строить на территории заповедников курорты и другие объекты.
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