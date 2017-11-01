Фото: pixonline.org
Украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на "Укринформ" и пресс-секретаря постпреда Украины при всемирной организации Олега Николенко.
По его словам, резолюция содержит требование к РФ отменить запрет организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках. Также в проекте говорится о необходимости предоставить доступ в Крым международным организациям.
Дипломат отметил, что голосование по резолюции в Третьем комитете должно состояться в середине ноября. Предполагается, что после этого, в декабре, документ вынесут на всеобщее голосование в Генассамблее.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев во вторник, 31 октября, внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. За воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
Комментарии
Чё они от Нас всё хотят?
Как тогда быть с показаниями Стрелкова-Гиркина, который утверждает, что это полностью его заслуга...
Голосование в Генассамблее ООН по Украине состоялось 26 марта 2014 г. Большинством голосов была принята резолюция «Территориальная целостность Украины», признавший референдум по Крыму не имеющим законной силы.
Документ был внесен делегацией. «За резолюцию» проголосовали 100 стран, против - 11, воздержались 58 стран.
Позицию России по «Резолюции об Украине» поддержали: Армения, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Куба, КНДР, Мавритания, Никарагуа, Россия, Сирия, Судан, Зимбабве.
Аннексия Крыма поставила Россия на один уровень со странами мировой помойки
В качестве компенсации Украине за Крым, Россия согласна забрать убыточную и дотационную для Киева Одессу.
1.11.2017 10:04
- гость -
Тебя, бедолажку, не тошнит еще?
1.11.2017 10:04
- гость -
Это Ваш уровень интеллектуального развития на уровне помойки. Сами-то поняли, что написали? Кто определил сортовую классификацию стран-народов?
В 10:36
... Кто определил сортовую классификацию стран-народов?
____________________________________________________
уровень ВВП друг мой, в перечисленных выше странах вы не увидите ни Лизу Пескову, ни Екатерину Железняк, ни Николая Мизулина...никого
Куда чайки несут в клювиках "заработанное непосильным трудом" из России? Точно не в Зимбабве, а к "врагам" не признающим крымнаш.