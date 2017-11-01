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Украинская делегация внесла в секретариат Третьего комитета Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на "Укринформ" и пресс-секретаря постпреда Украины при всемирной организации Олега Николенко.
По его словам, резолюция содержит требование к РФ отменить запрет организации "Меджлис крымско-татарского народа" (экстремистская организация, запрещена в РФ), а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымско-татарском языках. Также в проекте говорится о необходимости предоставить доступ в Крым международным организациям.
Дипломат отметил, что голосование по резолюции в Третьем комитете должно состояться в середине ноября. Предполагается, что после этого, в декабре, документ вынесут на всеобщее голосование в Генассамблее.
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев во вторник, 31 октября, внесет в ООН новый "очень сильный и жесткий" проект резолюции по правам человека в Крыму.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. За воссоединение с РФ высказались 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя.
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