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Новости

Выходец из Узбекистана совершил теракт в Нью-Йорке, есть жертвы

, ИА "Амител"
Мужчина на грузовике сбил велосипедистов и врезался в школьный автобус, погибли восемь человек

Фото: thedailybeast.com

В Нью-Йорке водитель грузовика совершил теракт, сбив велосипедистов и врезавшись в автобус. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал его "сумасшедшим", пишет РИА "Новости", ссылаясь на Twitter-аккаунт главы государства.

"В Нью-Йорке, похоже, очень больным и невменяемым человеком совершена еще одна атака. Правоохранительные органы внимательно следят за этим. НЕ В США!" — цитирует агентство слова лидера США.

Уточняется, что инцидент произошел днем во вторник, 31 октября, в Манхэттене. Грузовик проехал несколько улиц по велосипедной дорожке, сбивая велосипедистов, а затем столкнулся со школьным автобусом. Полицейские ранили водителя. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли восемь человек, свыше десяти пострадали. Власти заявили, что инцидент является терактом.

По данным канала CNN, находившийся за рулем грузовика мужчина прибыл в Штаты из Узбекистана в 2010 году. В последнее время 29-летний Сайфулло Саипов жил в штате Флорида.

При этом телеканал Fox News, в свою очередь, считает, что мужчина мог проживать в штате Нью-Джерси. "Он провел какое-то время в городе Тампа (штат Флорида). Но по информации, которая есть у нас, он жил в Нью-Джерси", — цитирует агентство сообщение канала.

Также журналисты сообщили, что у гражданина Узбекистана имелась просроченная грин-карта.

Телеканал NBC уточняет, что Саипов осуществил теракт от имени террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Источники в правоохранительных органах сообщили, что мужчина оставил записку с соответствующим текстом в машине.

Глава местной полиции Джеймс О'Нил добавил, что виновник наезда был вооружен пистолетом для пейнтбола. Также у него было найдено другое неогнестрельное оружие. 

"Водитель грузовика вышел после столкновения со школьным автобусом, в результате которого пострадали два ребенка и двое взрослых", — уточнил полицейский. Также он добавил, что после столкновения стражи порядка выстрелили в подозреваемого, а затем он был госпитализирован в больницу.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.11.2017 09:34
- гость -

Куда смотрят спецслужбы? Позор! Зато воюют по всему миру.

0  0
1.11.2017 09:40
- гость -

Путина уже обвинили?

0  0
1.11.2017 09:47
- гость -

какой же это теракт? больше похоже на отказ тормозов

0  0
1.11.2017 09:48
- гость -

после столкновения стражи порядка выстрелили в подозреваемого, а затем он был госпитализирован в больницу
---
сначала стреляют в виновника ДТП, потом разбираются..

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