Фото: ria.ru
Российская подлодка "Великий Новгород" атаковала крылатыми ракетами "Калибр" объекты террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Кадры запуска ракет опубликовало Минобороны РФ, пишет РИА "Новости".
В ведомстве добавили, что субмарина находилась в восточной части Средиземного моря. Она выпустила три ракеты из подводного положения.
"Калибры" поразили пункты управления, укрепрайон, который занимало много боевиков с бронетехникой, а также большой склад вооружения и боеприпасов рядом с населенным пунктом Абу-Кемаль. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение всех намеченных объектов.
В Минобороны РФ также добавили, что за два месяца, которые "Великий Новгород" провел в составе постоянно действующей группировки ВМФ в Средиземном море, он совершил четыре залповых пуска "Калибров". При этом позиции террористов находились на расстоянии от 350 до 700 километров от подводной лодки.
По словам военного эксперта Бориса Рожина, атаки целей боевиков в Сирии "Калибрами" уже превратились в "стандартную практику".
"Удары кораблей и подводных лодок из восточного Средиземноморья носят достаточно регулярный характер и служат как в качестве поддержки операции сирийской армии, так и для решения точечных задач по устранению высокопоставленных боевиков или для нанесения ущерба материальной или логистической инфраструктуре боевиков", — цитирует его слова агентство.
Также эксперт отметил, что такие удары могут иметь место и после окончательного разгрома "Исламского государства".
Рожин отметил, что крылатые ракеты имеют высокую эффективность, успешно дополняют другие меры огневого поражения, используемые российскими военными в Сирии.
Агентство добавляет, что глава делегации РФ на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане Александр Лаврентьев выразил надежду, что в ближайшие недели в Сирии не останется населенных пунктов, которые бы являлись оплотами для террористов.
Он заявил, что борьба с ИГ подходит к концу. "Мы все очень надеемся, что уже в ближайшие один-два месяца, по крайней мере, на территории Сирии не останется больше вооруженных формирований, каких-то населенных пунктов, выступающих в роли оплота террористических группировок", — приводит агентство слова Лаврентьева.
В заключение он отметил, что пришло время задуматься о политическом урегулировании.
Комментарии
Реально распирает от чувства гордости за наши самые точные и самые быстрые ракеты в мире! Спасибо Путину и Шойгу, что стоят на страже нашей Родины и не пускают игиловцев в сторону границ нашей Родины - оплота мира во всем мире!
Шестая часть всех работников в России не может обеспечить себя и свои семьи. Это 12 миллионов человек. Казалось, при чем тут ракеты?
Уже достали. Звучит, как вести с полей в советские времена. Лучше почаще рассказывали, что делается в социальной сфере, как у нас развивается страна, как растет благосостояние народа. Сколько денег улетело вместе с Калибрами?