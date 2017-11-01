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Минобороны России опубликовало видео атаки боевиков ракетами "Калибр"

, ИА "Амител"
Подлодка нанесла удар по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Фото: ria.ru

Российская подлодка "Великий Новгород" атаковала крылатыми ракетами "Калибр" объекты террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Кадры запуска ракет опубликовало Минобороны РФ, пишет РИА "Новости".

В ведомстве добавили, что субмарина находилась в восточной части Средиземного моря. Она выпустила три ракеты из подводного положения.

"Калибры" поразили пункты управления, укрепрайон, который занимали много боевиков с бронетехникой, а также большой склад вооружения и боеприпасов рядом с населенным пунктом Абу-Кемаль. Данные объективного контроля подтвердили уничтожение всех намеченных объектов.

В Минобороны РФ также добавили, что за два месяца, которые "Великий Новгород" провел в составе постоянно действующей группировки ВМФ в Средиземном море, он совершил четыре залповых пуска "Калибров". При этом позиции террористов находились на расстоянии от 350 до 700 километров от подводной лодки.

По словам военного эксперта Бориса Рожина, атаки целей боевиков в Сирии "Калибрами" уже превратились в "стандартную практику".

"Удары кораблей и подводных лодок из восточного Средиземноморья носит достаточно регулярный характер и служат как в качестве поддержки операции сирийской армии, так и для решения точечных задач по устранению высокопоставленных боевиков или для нанесения ущерба материальной или логистической инфраструктуре боевиков", — цитирует его слова агентство.

Также эксперт отметил, что такие удары могут иметь место и после окончательного разгрома "Исламского государства".

Рожин отметил, что крылатые ракеты имеют высокую эффективность, успешно дополняют другие меры огневого поражения, используемые российскими военными в Сирии.

Агентство добавляет, что глава делегации РФ на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане Александр Лаврентьев выразил надежду, что в ближайшие недели в Сирии не останется населенных пунктов, которые бы являлись оплотами для террористов.

Он заявил, что борьба с ИГ подходит к концу. "Мы все очень надеемся, что уже в ближайшие один-два месяца, по крайней мере, на территории Сирии не останется больше вооруженных формирований, каких-то населенных пунктов, выступающих в роли оплота террористических группировок", — приводит агентство слова Лаврентьева.

В заключение он отметил, что пришло время задуматься о политическом урегулировании.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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