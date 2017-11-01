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Участок улицы Димитрова перекроют в Барнауле на полтора месяца в связи со строительством канализации, сообщили в пресс-центре городской администрации.
В мэрии уточняют, что проезжая часть улицы Димитрова будет перекрыта в районе дома №132 по улице Папанинцев. Что касается строящейся канализации, то ее прокладывают к жилому дому по улице Димитрова, 130.
Открыть движение планируется к 21:00 22 декабря.
Участников дорожного движения просят быть внимательными при проезде данного участка.
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