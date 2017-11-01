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Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5%

, ИА "Амител"
Максимальная индексация по стране составит 6%

Фото: smotri.gh-cinema.ru

Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в субъектах Федерации на 2018 год. В Алтайском крае индексация составит 4,5%, в Республике Алтай — 3,5%, пишет "Коммерсантъ-Сибирь".

Одна из крупнейших индексаций в России разрешена в Кузбассе — на 5,9%. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге, где санкционирован рост тарифов на 6%, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Наименьший в России рост платы за коммунальные услуги разрешен в Новосибирской области — только на 3%. Такой же индекс установлен в Северной Осетии.

Почти во всех остальных регионах Сибири санкционированный рост тарифов ЖКХ выше среднего по России, который составляет 4%. Так, в Томской области разрешено повышение платы на 5,2%, в Хакасии, Туве, Иркутской и Омской областях — на 5%, в Алтайском крае — на 4,5%, в Красноярском крае — на 3,9%, республиках Алтай и Бурятия — на 3,5%. В случае если рост тарифов в субъекте Федерации превысит средний по региону показатель, утвержденный этим распоряжением, он должен быть утвержден региональными властями.

Между тем в сентябре стало известно, что регионам могут запретить повышать тарифы ЖКХ выше максимально предусмотренного уровня. Ситуация, когда в отдельных муниципалитетах тарифы увеличиваются выше среднего предельного уровня по субъекту, повторяется каждый год.

Читайте также: Алтайскому краю могут запретить повышать тарифы ЖКХ выше предельного уровня

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

1.11.2017 09:56
- гость -

Тарифы на коммунальные услуги могут вырасти в Новосибирской области на 3% в 2018 году.

0  0
1.11.2017 09:59
- гость -

В 2016 году бывший губернатор Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов на тепло и воду на 15–20% для Новосибирска, превысив максимальный порог индексации в 4%, установленный Медведевым. Тарифы также предлагалось существенно повысить в районах области, при этом большинство муниципальных собраний депутатов санкционировали рост.

Решение отменили после семи митингов протестов. На восьмом общественники отпраздновали успех.

0  0
1.11.2017 10:00
- гость -

Крым и Севастополь станут единственными регионами РФ, где плата за коммунальные услуги в 2018 году расти не будет. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

0  0
1.11.2017 10:01
- гость -

Новый год россияне встретят со старыми коммунальными тарифами. Все изменится после выборов. Очередное повышение планируют провести с 1 июля 2018 года.

0  0
1.11.2017 10:02
- гость -

Хоть бы успели до повышения пенсий поднять.

0  0
1.11.2017 10:03
Сергей


Маладец.

0  0
1.11.2017 10:04
- гость -

электорат жирует, и должен поделиться!

0  0
1.11.2017 10:08
- гость -

Денег на "калибры" не хватает, для ударов по боевикам в Сирии

0  0
1.11.2017 10:10
- гость -

опять???

0  0
1.11.2017 10:17
1111

В голове не укладывается, на отопление частного дома 100 кв.м. уходит 1500 руб. в месяц, а на квартиру 55 кв.м. 3500 руб., как???. Такое чувство, что я снимаю квартиру у государства.

0  0
1.11.2017 10:21
- гость -

А в Рубцовске на 25% подняли тарифы и тишина.
Куда ещё повышать, люди это уже не в состоянии оплачивать.

0  0
1.11.2017 10:22
гость

в тариф отопления включена постройка яхты собственником СГК, а также откаты лицам которые приняли решение отдаться им, и лицам продавливающим грабительский тариф.

0  0
1.11.2017 10:22
гость

Пора. Время пришло. Сам. Или тебя...

0  0
1.11.2017 10:24
гость

откаты лицам принявшим решение гораздо больше чем несчастные 100 млн долл на яхточку......

0  0
1.11.2017 10:37
- гость -

1.11.2017 10:21
- гость -
а это законно? поинтересуйтесь у теплоснабжающей организации, кем утверждены такие тарифы

0  0
1.11.2017 10:37
- гость -

1.11.2017 10:24
гость
откаты? не говорите глупостей.

0  0
1.11.2017 10:38
-гость-

а че хотите то!? с кален поднялись будьте добры оплатите счет

0  0
1.11.2017 11:00
- гость -

Тарифы повышаются из-за действий Навального!

0  0
1.11.2017 11:01
Татьяна

А в Рубцовске по-моему протестные настроения стали спадать... то-ли люди рукой махнули, что с них последние жилы тянут - ну на 25 процентов повышение, куда это годится?!, то-ли уже пофиг, типа все равно платить нечем

0  0
1.11.2017 11:02
Николай

Хорошо, что наряду с ростом тарифов наблюдается значительное повышение качества предоставляемых услуг населению. Также следует отметить и тот факт, что обладая гигантскими запасами углеводородов и используя все возможности экспортной выручки правительство России сдерживает рост цен на тарифы законодательным путем, и позволяет народу России жить безмятежно и благополучно. Используя остаток денежных средств оставшихся от оплаты коммунальных услуг направлять на развлечения, поездки на курорты Крыма и Северного Кавказа, приобретение средств роскоши и создание накоплений на безбедную старость.

0  0
1.11.2017 11:05
- гость -

индексацию тарифов правительство нам проводит законодательно.
а что мешает ему также законодательно обязать работодателя индексировать зарплаты?

0  0
1.11.2017 11:12
- гость -

Местные депутаты могут на больший процент поднять, что они успешно делают уже несколько лет подряд.

0  0
1.11.2017 11:16
- гость -

Связи роста тарифов с руководящей и направляющей деятельностью бывших коммунистов всей гурьбой перешедших в ЕР конечно нет, на это не влияет и отсутствие выборов как таковых. Это все происки пятой колонны, Навального и т.н. либералов - Партия, Правительство и несменяемый ничего с ними поделать не могут - с галеры сойти не получается...

0  0
1.11.2017 11:26
- гость -

"Быдло" это слово польского происхождения, означает "рабочий скот".
Его нужно больше доить и реже кормить!

0  0
1.11.2017 11:55
- гость -

11:00 Убитый на всю голову???

0  0
1.11.2017 12:04
гость

как не увеличивать если бензин на копейку дешевле станет

0  0
1.11.2017 12:08
- гость -


1.11.2017 11:55
- гость -
Ну не Путин же в этом виноват!

0  0
1.11.2017 12:44
- гость -

Предлагаю чтобы нытики не ныли на амике, удвоить стоимость жхк и забыть про их рост на 10лет.

0  0
1.11.2017 12:50
Che

yНе ну я считаю логично, вчера ктото из министерств отчитался,что рост пошел зарплат реальных у людей(может быть у них) , пора и налоги подводить на соответствующий уровень. По ТВ скоро покажут экспертов, которые обоснуют вам все.

0  0
1.11.2017 12:54
- гость -

Предлагаю увеличить Жхк в 5раз, а потом снижать на 4% в год в течении 10лет)

0  0
1.11.2017 12:58
гость

Вот что-что, а кварплату исправно повышают! Как сказали - так и делают! Про повышение зарплаты говорят ещё больше, только ни хрена не делается!!! Остаётся только позавидовать терпеливости русского народа!!!

0  0
1.11.2017 13:03
- гость -

1.11.2017 12:44
- гость -

Если получится сейчас удвоить тариф жкх без больших скандалов, то они начнут делать это при каждом удобном случае.

0  0
1.11.2017 13:05
- гость -

Не думал, что и Трамп будет продолжать дело Обамы!

0  0
1.11.2017 13:26
- гость -

1.11.2017 11:05
- гость -
индексацию тарифов правительство нам проводит законодательно.
а что мешает ему также законодательно обязать работодателя индексировать зарплаты?

Ты где живешь, в КНДР? КАК частное лицо (работодатель) можно обязать заключить сделку (трудовой договор -сделка) на невыгодных для него условиях - платить другой стороне больше, чем он может себе позволить, тем самым загоняя себя в убыток или неконкурентное положение на рынке? Государство с работодателя дерет не меньше , чем с работника, где он должен брать деньги на вашу индексацию? Только повышая и без того высокий уровень цен, которые вы же в конечном итоге и оплачиваете. Нужно хоть пару книжек почитать, а то как дети в садике.

0  0
1.11.2017 13:30
- гость -

Они совсем в Госдепе озверели, три шкуры с бедных россиян дерут за ЖКХ, не говоря уже о бесчинствах ЦРУ с кадастровой стоимостью на недвижимость россиян! Думаю, что наши депутаты не дремлют и дадут вражинам достойный ответ!!!

0  0
1.11.2017 13:39
Массаж мозга

"КАК частное лицо (работодатель) можно обязать заключить сделку (трудовой договор -сделка) на невыгодных для него условиях"
-------
Законодательно. Каждый год индексация на уровень официальной тнфляции. Не выгодно - не нанимай, работай сам или переходи на аутсорсинг.

0  0
1.11.2017 13:42
Массаж мозга

Нагимателю обозначают МРОТ, он может назначать любую ЗП выше МРОТ, а потом - просто индексация.

0  0
1.11.2017 13:43
- гость -

Дык, какой ответ могут дать "наши" депутаты, они ведь из ЕР. Очевидно только один - как можно больше сорвать денег с народа, перевести их в доллары и вложить в экономику США...

0  0
1.11.2017 13:53
- гость -

Странная привычка повышать каждый год тарифы ЖКХ. Не для этого ли Росгвардия была создана? Ведь терпение населения может закончится.

0  0
1.11.2017 14:01
- гость -

Каждый год индексация на уровень официальной тнфляции

Вы такой наивный, а смысл тогда делать правительству инфляцию.

0  0
1.11.2017 14:02
- гость -

Странная привычка повышать каждый год тарифы ЖКХ.
Подгоняется до европейского уровня 400-700евро в месяц.

0  0
1.11.2017 14:03
- гость -

Терпение населения беспредельно! Вот поэтому и повышают. А население за этих и голосует...

0  0
1.11.2017 14:04
- гость -

1.11.2017 13:39
Массаж мозга

Ну ты же неглупый человек, чтобы верить в "законодательный уровень". Ну будут работать по МРОТ, от нее и "индексация". Поможет с ЖКХ? ))

0  0
1.11.2017 14:04
Массаж мозга

"Вы такой наивный, а смысл тогда делать правительству инфляцию."
-------
Вот и надо, чтобы пропал этот смысл.

0  0
1.11.2017 14:05
- гость -

Инфляция начинается с повышения тарифов ЖКХ, об этом в Правительстве хорошо знают.

0  0
1.11.2017 14:08
Массаж мозга

Пока наши профсоюзы маршировали с флагами, на загнивающем западе настоящие профсоюзы выбивали трудящимся достойные условия труда. Там всё уже придумано, а вы всё удивляетесь, как это можно сделать.

0  0
1.11.2017 14:29
- гость -

1.11.2017 14:08
Массаж мозга

Вот именно, только это не от "законодательного уровня" - обязал предпринимателя себе в убыток работать, а от грамотной системы - достойная оплата/выгода предпринимателя/нормальная покупательская способность большинства. Но ее нужно ВЫСТРАИВАТЬ, а у нас как у Шарикова - "взять всё, да и поделить". Только так не бывает, если заставишь повышать просто так зарплату сегодня, завтра просто некому ее будет не только повышать, ног и платить ту , что была.

0  0
1.11.2017 14:34
- гость -


1.11.2017 14:29
- гость -


я, так полагаю, что вы либо ИП либо владелец небольшой ООО ?

0  0
1.11.2017 15:03
- гость -

Кроме как менять правила ПДД и повышать ЖКХ наше правительство просто не способно (кто во главе правительства "ДИМОН-КОМПОТ" - вы посмотрите кто там работает и все встанет на свои места. Это не патриоты страны а мародеры скрывающиеся за стеной внутренних органов и росГВАРДИИ - посути те кто может применять насилие к граждан РФ а граждане РФ нет а то тюрьмаааа.

0  0
1.11.2017 15:12
- гость -

1.11.2017 14:34
- гость -

1.11.2017 14:29
- гость -


я, так полагаю, что вы либо ИП либо владелец небольшой ООО ?


а от этого зависит логика построения взаимоотношений власть-бизнес? ))) нет, а наемный работник, просто умственного труда, и конечно хотел бы постоянного повышения зарплаты, только и другую строну можно понять (вы с НК РФ ознакомьтесь, не говоря уже про местные поборы), где эти деньги брать, если бизнес душат тарифы? Вы посмотрите сколько промпредприятия должны энергетикам, налоги (налог с кадастровой как в Монте-Карло), и как в таких условиях выпускать конкурентный товар? Зарплата от доходов в целом зависит (есть конечно и просто жлобы, но речь о системе).

0  0
1.11.2017 15:24
Вася Пупкин

"Беда России не в том, что бедных много, а в том, что богатые не могут нажраться!"(с)

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