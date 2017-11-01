Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в субъектах Федерации на 2018 год. В Алтайском крае индексация составит 4,5%, в Республике Алтай — 3,5%, пишет "Коммерсантъ-Сибирь".
Одна из крупнейших индексаций в России разрешена в Кузбассе — на 5,9%. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге, где санкционирован рост тарифов на 6%, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Наименьший в России рост платы за коммунальные услуги разрешен в Новосибирской области — только на 3%. Такой же индекс установлен в Северной Осетии.
Почти во всех остальных регионах Сибири санкционированный рост тарифов ЖКХ выше среднего по России, который составляет 4%. Так, в Томской области разрешено повышение платы на 5,2%, в Хакасии, Туве, Иркутской и Омской областях — на 5%, в Алтайском крае — на 4,5%, в Красноярском крае — на 3,9%, республиках Алтай и Бурятия — на 3,5%. В случае если рост тарифов в субъекте Федерации превысит средний по региону показатель, утвержденный этим распоряжением, он должен быть утвержден региональными властями.
Между тем в сентябре стало известно, что регионам могут запретить повышать тарифы ЖКХ выше максимально предусмотренного уровня. Ситуация, когда в отдельных муниципалитетах тарифы увеличиваются выше среднего предельного уровня по субъекту, повторяется каждый год.
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Комментарии
Тарифы на коммунальные услуги могут вырасти в Новосибирской области на 3% в 2018 году.
В 2016 году бывший губернатор Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов на тепло и воду на 15–20% для Новосибирска, превысив максимальный порог индексации в 4%, установленный Медведевым. Тарифы также предлагалось существенно повысить в районах области, при этом большинство муниципальных собраний депутатов санкционировали рост.
Решение отменили после семи митингов протестов. На восьмом общественники отпраздновали успех.
Крым и Севастополь станут единственными регионами РФ, где плата за коммунальные услуги в 2018 году расти не будет. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.
Новый год россияне встретят со старыми коммунальными тарифами. Все изменится после выборов. Очередное повышение планируют провести с 1 июля 2018 года.
Хоть бы успели до повышения пенсий поднять.
Маладец.
электорат жирует, и должен поделиться!
Денег на "калибры" не хватает, для ударов по боевикам в Сирии
опять???
В голове не укладывается, на отопление частного дома 100 кв.м. уходит 1500 руб. в месяц, а на квартиру 55 кв.м. 3500 руб., как???. Такое чувство, что я снимаю квартиру у государства.
А в Рубцовске на 25% подняли тарифы и тишина.
Куда ещё повышать, люди это уже не в состоянии оплачивать.
в тариф отопления включена постройка яхты собственником СГК, а также откаты лицам которые приняли решение отдаться им, и лицам продавливающим грабительский тариф.
Пора. Время пришло. Сам. Или тебя...
откаты лицам принявшим решение гораздо больше чем несчастные 100 млн долл на яхточку......
1.11.2017 10:21
- гость -
а это законно? поинтересуйтесь у теплоснабжающей организации, кем утверждены такие тарифы
1.11.2017 10:24
гость
откаты? не говорите глупостей.
а че хотите то!? с кален поднялись будьте добры оплатите счет
Тарифы повышаются из-за действий Навального!
А в Рубцовске по-моему протестные настроения стали спадать... то-ли люди рукой махнули, что с них последние жилы тянут - ну на 25 процентов повышение, куда это годится?!, то-ли уже пофиг, типа все равно платить нечем
Хорошо, что наряду с ростом тарифов наблюдается значительное повышение качества предоставляемых услуг населению. Также следует отметить и тот факт, что обладая гигантскими запасами углеводородов и используя все возможности экспортной выручки правительство России сдерживает рост цен на тарифы законодательным путем, и позволяет народу России жить безмятежно и благополучно. Используя остаток денежных средств оставшихся от оплаты коммунальных услуг направлять на развлечения, поездки на курорты Крыма и Северного Кавказа, приобретение средств роскоши и создание накоплений на безбедную старость.
индексацию тарифов правительство нам проводит законодательно.
а что мешает ему также законодательно обязать работодателя индексировать зарплаты?
Местные депутаты могут на больший процент поднять, что они успешно делают уже несколько лет подряд.
Связи роста тарифов с руководящей и направляющей деятельностью бывших коммунистов всей гурьбой перешедших в ЕР конечно нет, на это не влияет и отсутствие выборов как таковых. Это все происки пятой колонны, Навального и т.н. либералов - Партия, Правительство и несменяемый ничего с ними поделать не могут - с галеры сойти не получается...
"Быдло" это слово польского происхождения, означает "рабочий скот".
Его нужно больше доить и реже кормить!
11:00 Убитый на всю голову???
как не увеличивать если бензин на копейку дешевле станет
1.11.2017 11:55
- гость -
Ну не Путин же в этом виноват!
Предлагаю чтобы нытики не ныли на амике, удвоить стоимость жхк и забыть про их рост на 10лет.
yНе ну я считаю логично, вчера ктото из министерств отчитался,что рост пошел зарплат реальных у людей(может быть у них) , пора и налоги подводить на соответствующий уровень. По ТВ скоро покажут экспертов, которые обоснуют вам все.
Предлагаю увеличить Жхк в 5раз, а потом снижать на 4% в год в течении 10лет)
Вот что-что, а кварплату исправно повышают! Как сказали - так и делают! Про повышение зарплаты говорят ещё больше, только ни хрена не делается!!! Остаётся только позавидовать терпеливости русского народа!!!
1.11.2017 12:44
- гость -
Если получится сейчас удвоить тариф жкх без больших скандалов, то они начнут делать это при каждом удобном случае.
Не думал, что и Трамп будет продолжать дело Обамы!
1.11.2017 11:05
- гость -
индексацию тарифов правительство нам проводит законодательно.
а что мешает ему также законодательно обязать работодателя индексировать зарплаты?
Ты где живешь, в КНДР? КАК частное лицо (работодатель) можно обязать заключить сделку (трудовой договор -сделка) на невыгодных для него условиях - платить другой стороне больше, чем он может себе позволить, тем самым загоняя себя в убыток или неконкурентное положение на рынке? Государство с работодателя дерет не меньше , чем с работника, где он должен брать деньги на вашу индексацию? Только повышая и без того высокий уровень цен, которые вы же в конечном итоге и оплачиваете. Нужно хоть пару книжек почитать, а то как дети в садике.
Они совсем в Госдепе озверели, три шкуры с бедных россиян дерут за ЖКХ, не говоря уже о бесчинствах ЦРУ с кадастровой стоимостью на недвижимость россиян! Думаю, что наши депутаты не дремлют и дадут вражинам достойный ответ!!!
"КАК частное лицо (работодатель) можно обязать заключить сделку (трудовой договор -сделка) на невыгодных для него условиях"
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Законодательно. Каждый год индексация на уровень официальной тнфляции. Не выгодно - не нанимай, работай сам или переходи на аутсорсинг.
Нагимателю обозначают МРОТ, он может назначать любую ЗП выше МРОТ, а потом - просто индексация.
Дык, какой ответ могут дать "наши" депутаты, они ведь из ЕР. Очевидно только один - как можно больше сорвать денег с народа, перевести их в доллары и вложить в экономику США...
Странная привычка повышать каждый год тарифы ЖКХ. Не для этого ли Росгвардия была создана? Ведь терпение населения может закончится.
Каждый год индексация на уровень официальной тнфляции
Вы такой наивный, а смысл тогда делать правительству инфляцию.
Странная привычка повышать каждый год тарифы ЖКХ.
Подгоняется до европейского уровня 400-700евро в месяц.
Терпение населения беспредельно! Вот поэтому и повышают. А население за этих и голосует...
1.11.2017 13:39
Массаж мозга
Ну ты же неглупый человек, чтобы верить в "законодательный уровень". Ну будут работать по МРОТ, от нее и "индексация". Поможет с ЖКХ? ))
"Вы такой наивный, а смысл тогда делать правительству инфляцию."
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Вот и надо, чтобы пропал этот смысл.
Инфляция начинается с повышения тарифов ЖКХ, об этом в Правительстве хорошо знают.
Пока наши профсоюзы маршировали с флагами, на загнивающем западе настоящие профсоюзы выбивали трудящимся достойные условия труда. Там всё уже придумано, а вы всё удивляетесь, как это можно сделать.
1.11.2017 14:08
Массаж мозга
Вот именно, только это не от "законодательного уровня" - обязал предпринимателя себе в убыток работать, а от грамотной системы - достойная оплата/выгода предпринимателя/нормальная покупательская способность большинства. Но ее нужно ВЫСТРАИВАТЬ, а у нас как у Шарикова - "взять всё, да и поделить". Только так не бывает, если заставишь повышать просто так зарплату сегодня, завтра просто некому ее будет не только повышать, ног и платить ту , что была.
1.11.2017 14:29
- гость -
я, так полагаю, что вы либо ИП либо владелец небольшой ООО ?
Кроме как менять правила ПДД и повышать ЖКХ наше правительство просто не способно (кто во главе правительства "ДИМОН-КОМПОТ" - вы посмотрите кто там работает и все встанет на свои места. Это не патриоты страны а мародеры скрывающиеся за стеной внутренних органов и росГВАРДИИ - посути те кто может применять насилие к граждан РФ а граждане РФ нет а то тюрьмаааа.
1.11.2017 14:34
- гость -
1.11.2017 14:29
- гость -
я, так полагаю, что вы либо ИП либо владелец небольшой ООО ?
а от этого зависит логика построения взаимоотношений власть-бизнес? ))) нет, а наемный работник, просто умственного труда, и конечно хотел бы постоянного повышения зарплаты, только и другую строну можно понять (вы с НК РФ ознакомьтесь, не говоря уже про местные поборы), где эти деньги брать, если бизнес душат тарифы? Вы посмотрите сколько промпредприятия должны энергетикам, налоги (налог с кадастровой как в Монте-Карло), и как в таких условиях выпускать конкурентный товар? Зарплата от доходов в целом зависит (есть конечно и просто жлобы, но речь о системе).
"Беда России не в том, что бедных много, а в том, что богатые не могут нажраться!"(с)