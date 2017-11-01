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Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5%

, ИА "Амител"
Максимальная индексация по стране составит 6%

Фото: smotri.gh-cinema.ru

Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в субъектах Федерации на 2018 год. В Алтайском крае индексация составит 4,5%, в Республике Алтай — 3,5%, пишет "Коммерсантъ-Сибирь".

Одна из крупнейших индексаций в России разрешена в Кузбассе — на 5,9%. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге, где санкционирован рост тарифов на 6%, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым. Наименьший в России рост платы за коммунальные услуги разрешен в Новосибирской области — только на 3%. Такой же индекс установлен в Северной Осетии.

Почти во всех остальных регионах Сибири санкционированный рост тарифов ЖКХ выше среднего по России, который составляет 4%. Так, в Томской области разрешено повышение платы на 5,2%, в Хакасии, Туве, Иркутской и Омской областях — на 5%, в Алтайском крае — на 4,5%, в Красноярском крае — на 3,9%, республиках Алтай и Бурятия — на 3,5%. В случае если рост тарифов в субъекте Федерации превысит средний по региону показатель, утвержденный этим распоряжением, он должен быть утвержден региональными властями.

Между тем в сентябре стало известно, что регионам могут запретить повышать тарифы ЖКХ выше максимально предусмотренного уровня. Ситуация, когда в отдельных муниципалитетах тарифы увеличиваются выше среднего предельного уровня по субъекту, повторяется каждый год.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

1.11.2017 09:56
- гость -

Тарифы на коммунальные услуги могут вырасти в Новосибирской области на 3% в 2018 году.

0  0
1.11.2017 09:59
- гость -

В 2016 году бывший губернатор Владимир Городецкий подписал постановление о повышении тарифов на тепло и воду на 15–20% для Новосибирска, превысив максимальный порог индексации в 4%, установленный Медведевым. Тарифы также предлагалось существенно повысить в районах области, при этом большинство муниципальных собраний депутатов санкционировали рост.

Решение отменили после семи митингов протестов. На восьмом общественники отпраздновали успех.

0  0
1.11.2017 10:00
- гость -

Крым и Севастополь станут единственными регионами РФ, где плата за коммунальные услуги в 2018 году расти не будет. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства.

0  0
1.11.2017 10:01
- гость -

Новый год россияне встретят со старыми коммунальными тарифами. Все изменится после выборов. Очередное повышение планируют провести с 1 июля 2018 года.

0  0
1.11.2017 10:02
- гость -

Хоть бы успели до повышения пенсий поднять.

0  0
1.11.2017 10:03
Сергей


Маладец.

0  0
1.11.2017 10:04
- гость -

электорат жирует, и должен поделиться!

0  0
1.11.2017 10:08
- гость -

Денег на "калибры" не хватает, для ударов по боевикам в Сирии

0  0
1.11.2017 10:10
- гость -

опять???

0  0
1.11.2017 10:17
1111

В голове не укладывается, на отопление частного дома 100 кв.м. уходит 1500 руб. в месяц, а на квартиру 55 кв.м. 3500 руб., как???. Такое чувство, что я снимаю квартиру у государства.

0  0
1.11.2017 10:21
- гость -

А в Рубцовске на 25% подняли тарифы и тишина.
Куда ещё повышать, люди это уже не в состоянии оплачивать.

0  0
1.11.2017 10:22
гость

в тариф отопления включена постройка яхты собственником СГК, а также откаты лицам которые приняли решение отдаться им, и лицам продавливающим грабительский тариф.

0  0
1.11.2017 10:22
гость

Пора. Время пришло. Сам. Или тебя...

0  0
1.11.2017 10:24
гость

откаты лицам принявшим решение гораздо больше чем несчастные 100 млн долл на яхточку......

0  0
1.11.2017 10:37
- гость -

1.11.2017 10:21
- гость -
а это законно? поинтересуйтесь у теплоснабжающей организации, кем утверждены такие тарифы

0  0
1.11.2017 10:37
- гость -

1.11.2017 10:24
гость
откаты? не говорите глупостей.

0  0
1.11.2017 10:38
-гость-

а че хотите то!? с кален поднялись будьте добры оплатите счет

0  0
1.11.2017 11:00
- гость -

Тарифы повышаются из-за действий Навального!

0  0
1.11.2017 11:01
Татьяна

А в Рубцовске по-моему протестные настроения стали спадать... то-ли люди рукой махнули, что с них последние жилы тянут - ну на 25 процентов повышение, куда это годится?!, то-ли уже пофиг, типа все равно платить нечем

0  0
1.11.2017 11:02
Николай

Хорошо, что наряду с ростом тарифов наблюдается значительное повышение качества предоставляемых услуг населению. Также следует отметить и тот факт, что обладая гигантскими запасами углеводородов и используя все возможности экспортной выручки правительство России сдерживает рост цен на тарифы законодательным путем, и позволяет народу России жить безмятежно и благополучно. Используя остаток денежных средств оставшихся от оплаты коммунальных услуг направлять на развлечения, поездки на курорты Крыма и Северного Кавказа, приобретение средств роскоши и создание накоплений на безбедную старость.

0  0
1.11.2017 11:05
- гость -

индексацию тарифов правительство нам проводит законодательно.
а что мешает ему также законодательно обязать работодателя индексировать зарплаты?

0  0
1.11.2017 11:12
- гость -

Местные депутаты могут на больший процент поднять, что они успешно делают уже несколько лет подряд.

0  0
1.11.2017 11:16
- гость -

Связи роста тарифов с руководящей и направляющей деятельностью бывших коммунистов всей гурьбой перешедших в ЕР конечно нет, на это не влияет и отсутствие выборов как таковых. Это все происки пятой колонны, Навального и т.н. либералов - Партия, Правительство и несменяемый ничего с ними поделать не могут - с галеры сойти не получается...

0  0
1.11.2017 11:26
- гость -

"Быдло" это слово польского происхождения, означает "рабочий скот".
Его нужно больше доить и реже кормить!

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