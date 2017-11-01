Алтайский государственный театр кукол "Сказка" обновит звуковое оборудование на средства проекта партии "Единая Россия". Об этом стало известно во время встречи коллектива театра с депутатом Госдумы от региона, членом "ЕР" Натальей Кувшиновой во вторник, 31 октября.
"Как только стало известно об участии "Сказки" в федеральном проекте, возникла идея полностью обновить звуковое оборудование", — сообщила директор "Сказки" Надежда Васильева.
Наталья Кувшинова напомнила, что федеральный партийный проект "Театры – детям" — новый проект "Единой России", который направлен на помощь в постановке новых спектаклей, обновление оборудования и декораций детских театров, а также поддержку гастрольных проектов.
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В 2017 году в Алтайском крае участниками проекта стали сразу два алтайских театра: Молодежный театр Алтая и театр кукол "Сказка". Они получат из федерального бюджета около 3,5 млн рублей.
"Театр кукол "Сказка" ведет активную гастрольную деятельность, радует своим творчеством детей в городах и районах края. И в данном случае проект "Театры — детям" поможет творческому коллективу расширить свои границы, новое оборудование можно будет использовать как в самом театре, так и на гастролях", — отметила Наталья Кувшинова.
По словам координатора, проект — не разовая акция. Средства на его реализацию будут заложены и в 2018 году. С такой инициативой выступят депутаты фракции "ЕР" в Госдуме.
"Важно, чтобы проектная работа была системной, чтобы театры, принимающие в ней участие, могли планировать улучшения своей материально-технической базы", — подчеркнула Наталья Кувшинова.
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Надежда Васильева рассказала, что звуковое оборудование будет установлено в "Театре на подушках".
"Возрастные ограничения наших постановок — 3+. Детки помладше не всегда могут высидеть целое представление, поэтому возникла идея создать для них что-то вроде игровой комнаты. Постепенно идея превратилась в новый проект — "Театр на подушках". Мы уже начали подготовку помещения, декораций, репертуара", — уточнила она.
Комментарии
"на средства проекта партии "Единая Россия"." - Если было бы "на средства членов партии "Единая Россия", тогда могли бы ставить себе в заслугу. А перераспределять бюджетные средства - это не проект, это самореклама у условиях отсутствия альтернативы.
Вы, блин, свои членские взносы тратьте. Нехрен бюджет пилить и ставить это себе в заслугу. Совсем совесть потеряли...
Здание театра уже построили??? Куда будут монтировать оборудование??? На улицу???
Везде свой клюв запилят...Партия власти, блин...