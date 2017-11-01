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В Великобритании уроженец Польши по имени Эдвард Зелиньский удерживал в плену двух соотечественников. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.
Одним из рабов был приехавший в Соединенное Королевство в 2008 году мужчина. Из-за того, что он плохо знал английский и любил выпить, мужчина задолжал двоюродному брату поляка 800 евро.
"Он отправился в Ноттингем, чтобы отработать деньги, но там его ждали жуткие условия", — пишет издание. Зелиньский заставлял мужчину работать по 20 часов в день, склеивая поздравительные открытки. За это поляк платил "рабу" 10 фунтов стерлингов в неделю. Мужчина два раза попытался сбежать, но попытки закончились неудачей. Однако третья попытка завершилась бегством.
Какое-то время мужчина жил на улице, а затем попал к стражам порядка, которым и рассказал о соотечественнике-рабовладельце.
В ходе обыска полицейские нашли на чердаке дома поляка еще одного мужчину, который пробыл в рабстве меньше года.
Ноттингемский королевский суд приговорил Зелиньского к 40 месяцам тюрьмы.
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