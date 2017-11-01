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Главу администрации Березовского сельсовета Первомайского района ждет суд по обвинению в присвоении и растрате денежных средств с использованием своего положения, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.
Правоохранители установили, что весной 2015 года обвиняемый предоставил в администрацию к авансовому отчету подложный товарный чек якобы о покупке щебня для нужд сельсовета.
По факту же щебень не покупали. "На основании фиктивных документов он получил из кассы денежные средства в сумме более 99 тысяч рублей и распорядился ими по собственному усмотрению", — добавляют в СКР.
Также в ведомстве уточняют, что обвиняемый оказывал противодействие объективному расследованию и нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В итоге он был арестован.
В настоящее время уголовное дело направили в суд.
Комментарии
Посадить лет на 15, чтобы знали, что так мало нельзя брать
Надо казнить его, как Васильеву.
Уже второго главу подряд судят прям проклетое место))))
Там уже пара десятков сидят: то дорогу не правильно отремонтируют ( без участия ДСУ-4), то больницу не правильно отлатают, то ломя не правильно пристрелял (тож без участия)... И так далее.
Сельсоветы - рассадники коррупции!
Подумаешь денюшку украл))) а вы думаете легко Крузер на зарплату заправлять а? Вот и приходиться шалить)))
А почему бы присвоение и растрату денежных средств с использованием служебного положения не перевести в неопасные экономические преступления, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, как этого хочет Верховный суд России? Какой вред от действий этого главы администрации сельсовета?