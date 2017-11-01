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Глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен выступил за отмену на курортах системы "всё включено". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Sözcü.
Отмечается, что бизнесмены не могут получить полноценной выгоды от туризма, в том числе, по их мнению, из-за этой системы. Предприниматели считают, что система "все включено" может помешать Турции войти в топ-5 стран по доходам от туризма к 2023 году.
Издание подчеркивает, что система особо популярна у туристов из России и ФРГ, но гости страны предпочитают не выходить из отеля, чтобы не пропустить завтрак, обед и ужин. Таким образом, зачастую туристы путешествуют лишь между аэропортом и отелем, лишая заработка местных торговцев.
По словам Паландокена, туристам необходимо предоставить полноценный отдых, включая посещение достопримечательностей. "Если отказаться от системы "все включено", туристы покинут отели и начнут, в том числе, посещать магазины. Это оживит бизнес и национальную экономику",— цитирует его издание.
Комментарии
и кто в таком случае туда поедет?
Отмена системы «все включено» в Турции перенаправит поток российских туристов в другие страны. Одной из альтернатив, в частности, может стать Кения.
Согласен, нафииг она тогда сдалась? Цимес и был в том, что заплатив энную сумму ты больше ни о чем не паришься, а покупать там за свои кровные откровенное г дураков мало найдется, много других, действительно интересных стран.
"Если отказаться от системы "все включено", туристы покинут отели и начнут, в том числе, посещать магазины.
турецкий мечтатель ))))
Оказывается не только у Нас есть эффективные счетоводы!