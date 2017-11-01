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Разборка двух компаний в Алтайском крае обернулась погоней и разбитым автомобилем.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, инцидент произошел в Локтевском районе. По имеющимся данным, накануне ночью в поселке Ремовский между тремя местными жителями и приехавшими из села Локоть четырьмя молодыми людьми случился конфликт.
Затем приезжие ретировались с места событий на автомобиле ВАЗ-2115. "По предварительным данным, жители поселка догнали их и металлическими предметами разбили в машине стекла", — добавляют в полиции.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества общеопасным способом.
Двое мужчин 1974 и 1978 годов рождения заключены под стражу.
Комментарии
Это будет преступление или проступок по новым законам? Похоже, те что припёрлись и начали пальцы растопыривать, будут потерпевшими, а те, кто без помощи ментов, к которым бесполезно обращаться, поставили на место зарвавшихся "конкурентов", которые и носа больше не сунут, будут выплачивать за машину, а то и сядут. По-хорошему, им бы купить такую же тарантайку, да только вряд ли у ремовских "бизнесменов" найдётся на неё 25 000 .
Я уж подумал что Роснефть с Газпромом асирщяли друг на дружку