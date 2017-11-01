Фото: youtube.com
Участник "Новой Фабрики звезд" Евгений Трофимов из Барнаула на очередном отчетном концерте исполнил композицию собственного сочинения. Молодой человек сам написал слова и музыку к песне "Птица". Выпуск вышел в телеэфир в минувшую субботу, 28 октября, пишет "Катунь 24".
Канал отмечает, что в данном выпуске проекта барнаулец оказался в номинации. В видео перед выступлением показали, как он пропускал ряд занятий. Композитор Виктор Дробыш отметил, что Трофимов "подоборзел чуть-чуть".
Тем не менее выступление на отчетном концерте впечатлило жюри. Ведущая "Новой Фабрики звезд" Ксения Собчак сравнила барнаульца с кашемировым пледом. "Ты какой-то очень добрый, от тебя хорошая энергия идёт. Если бы тебя можно было одним словом описать — ты такой кашемировый, как плед", — сказала она.
Подчеркивается, что Трофимов в этот раз смог остаться в проекте. Его спасли на голосовании остальные участники "Новой Фабрики".
Отметим, что в ролике выступление барнаульца начинается в 1:15:00.
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