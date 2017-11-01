Среда, 1 Ноябрь, 11:48

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,12
€ 67,64
4°
Обь
108см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Дополнительную полосу выделят на выезде с барнаульского вокзала

, ИА "Амител"
На проспект Строителей разрешат поворачивать направо из двух рядов

Иллюстрации: barnaul.org

Барнаульские автомобилисты, выезжающие с территории вокзала на проспект Строителей, получат возможность поворачивать направо из двух рядов.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, такая схема движения (иллюстрация вверху) начнет действовать с 7 ноября.

"В целях увеличения пропускной способности при движении по улице Площадь Победы в сторону проспекта Красноармейского будет установлен дорожный знак, позволяющий совершать правый поворот на проспект Строителей с крайней правой и средней полосы", — уточняют в мэрии.

Напомним также, что днем ранее, 6 ноября, на самой Привокзальной площади изменится схема движения, которая будет выглядеть следующим образом:

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.11.2017 11:09
Гость

О,неужели дошло???? Кто то из чиновников долго стоял?

0  0
1.11.2017 11:16
Гость

И сделают ее платной.

0  0
1.11.2017 11:24
- гость -

Одобрям.

0  0
1.11.2017 11:37
- гость -

Очень хотелось бы видеть такой же знак, только с левым поворотом, на перекрестке Попова / Исакова (когда едешь по Исакова от Шукшина).

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
11:41
ФАС предложила снизить тарифы в плацкарте на 10% 0
11:32
Барнаульская компания вслед за Бурятией построит ледовую арену в Хакасии 0
11:21
Багаж 100 барнаульцев "задержался" в Москве из-за технического сбоя 1
11:14
СМИ: производителей коньяка и шампанского в РФ проверят перед Новым годом 2
11:02
Дополнительную полосу выделят на выезде с барнаульского вокзала 4
10:51
Барнаулец Евгений Трофимов исполнил свою песню на "Новой Фабрике звезд" 0
10:40
Театр кукол "Сказка" купит звуковое оборудование по проекту "Единой России" 2
10:35
Разборка двух компаний на Алтае обернулась погоней и разбитым автомобилем 2
10:26
Систему "все включено" предложили отменить в Турции 5
10:13
Глава администрации сельсовета на Алтае идет под суд за растрату 7
10:04
Уроженец Польши взял в плен двух соотечественников в Великобритании 0
09:53
Участок улицы Димитрова перекроют в Барнауле на полтора месяца 0
09:44
Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5% 24
09:32
Минобороны России опубликовало видео атаки боевиков ракетами "Калибр" 3
09:30
Будущее IT-индустрии обсудили на Алтае 0
09:25
Все, что известно на данный момент о теракте в Нью-Йорке 2
09:14
Дом на двух хозяев сгорел в ночь на 1 ноября под Барнаулом 0
09:03
Автомобиль вынесло на рельсы в результате ДТП в Барнауле 3
08:58
Выходец из Узбекистана совершил теракт в Нью-Йорке, есть жертвы 5
08:42
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 1 ноября 0
08:21
Киев внес в ООН проект резолюции по Крыму 7
08:06
Рынок недвижимости-2017: квартиры в новостройках стали временно доступнее 1
07:50
Борис Ларин призвал вести разъяснительную работу с алтайскими пенсионерами 4
07:34
Подозрительную колбасу и торт "Новинка" пытались продать барнаульцам 8
07:22
Тушите свет: барнаульские чиновники будут экономить на электричестве 9
07:03
Квартиру с французскими окнами продают в центре Барнаула за 10 млн рублей 4
06:48
Алтай вошел в тройку регионов-лидеров страны по покупкам через интернет 0
06:32
Как это было: опубликованы неизвестные цветные кадры Второй мировой войны 3
06:17
Почти лето: тепло до +18 градусов ожидают в Алтайском крае 1 ноября 1
06:01
Почему управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ 8
05:52
Сенатор Щетинин предложил карать чиновников за бизнес в заповедниках 1
04:58
Учительницу оштрафовали на 1000 рублей за слово "дурак" на лбу ученика 4
03:08
Девушка на "минном поле" испытывает новейшую боевую экипировку "Ратник-2" 3
02:19
Госдума прокомментировала энергетический прогноз Чубайса 2
01:12
Алексей Панин снял клип с известной порноактрисой 0
00:59
Министр Топилин рассказал про 3 млрд рублей на зарплаты бюджетникам 0
23:48
Путин назвал безобразием ситуацию в сфере строительства в регионах 4
23:29
Депутат ГД назвал "шпингалетом" гаишника, посмевшего остановить его авто 11
23:14
Министр Орешкин получил 4000 резюме после объявления в Facebook 0
22:58
Ведущий без головы: британцам рассказали прогноз погоды на Хеллоуин 0
22:41
Щетинин предложил восстановить кооперацию между аграрными НИИ и вузами 1
22:26
Поставщикам ресурсов предложили самим оплачивать установку счетчиков 4
21:45
Скончался заслуженный артист России Алексей Самохвалов 1
21:28
Яровая предложила убрать посредников из системы коммунальных платежей 2
21:03
СМИ сообщили о смерти около 200 человек на ядерном полигоне в КНДР 0
20:36
Вандалы сломали шлагбаум на территории Нагорного парка в Барнауле 6
20:19
Директор департамента "Роснефти" погибла, упав с 12-го этажа 5
20:06
Губернатор Алтая возьмет в программу "85х85" только востребованные объекты 2
19:50
Конгресс оленеводов пройдет в Алтайском крае в следующем году 5
19:27
Расписание электричек в Алтайском крае изменилось с 30 октября 0

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.