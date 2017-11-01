Иллюстрации: barnaul.org
Барнаульские автомобилисты, выезжающие с территории вокзала на проспект Строителей, получат возможность поворачивать направо из двух рядов.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, такая схема движения (иллюстрация вверху) начнет действовать с 7 ноября.
"В целях увеличения пропускной способности при движении по улице Площадь Победы в сторону проспекта Красноармейского будет установлен дорожный знак, позволяющий совершать правый поворот на проспект Строителей с крайней правой и средней полосы", — уточняют в мэрии.
Напомним также, что днем ранее, 6 ноября, на самой Привокзальной площади изменится схема движения, которая будет выглядеть следующим образом:
Комментарии
О,неужели дошло???? Кто то из чиновников долго стоял?
И сделают ее платной.
Одобрям.
Очень хотелось бы видеть такой же знак, только с левым поворотом, на перекрестке Попова / Исакова (когда едешь по Исакова от Шукшина).