Около 100 пассажиров утреннего рейса Москва — Барнаул, выполнявшегося 31 октября, остались без багажа, сказано в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте". Полет выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии".

О неприятной истории рассказал Самвел Торосян. По его словам, после прилета в Барнаул он и еще более 100 пассажиров, в том числе те, кто летел транзитом или после должен был отправиться на поезде или автобусе в конечный пункт, не получили свой багаж.

"В очередной раз возвращаясь из поездки, решил взять билет не в Новосибирск, как это обычно бывает, а сразу в Барнаул. Прошла та боль, которую предыдущие такие решения мне принесли, и решил попробовать еще раз. И, конечно же, это повторилось. Из Краснодара в Барнаул с пересадкой в Москве. Обычный, но выматывающий рейс. Мало того, что прилетел в 6 утра, еще и задержали на час. В 7 утра в Барнауле при получении багажа пассажиры, в том числе и я, обнаружили всего пять чемоданов... Остальное осталось в Москве. Пришлось провести еще два часа в аэропорту, чтобы оформить необходимые документы для дальнейшего получения собственного багажа посредством доставки на дом. Хорошо мне, я в городе, а как же те, кто поедет дальше? Например, в Казахстан. Были и такие люди. Им доставка будет осуществляться только до границы. В общем, полный ад. Это далеко не единичный случай халатности со стороны "Домодедово" или аэропорта Барнаула. Стыдно...", — эмоционально охарактеризовал ситуацию пассажир.

Отметим, что речь идет о рейсе U6651 авиакомпании "Уральские авиалинии", который по расписанию садится в Барнауле в 06:20. По данным источников портала Amic.ru, виной всему стал технический сбой в системе обработки багажа московского аэропорта "Домодедово".

Получить оперативный комментарий на момент публикации в представительстве авиакомпании "УА" в Барнауле — ООО "СтандартАэро", а также в аэропорту вылета не удалось. Добавим, авиакомпании несут материальную ответственность перед пассажирами за убытки в случае задержки, утраты и повреждения багажа. К слову, если багаж не найден в течение 21 дня, он считается потерянным. По истечении этого срока пассажир приобретает право на получение денежной компенсации за утерянные вещи.