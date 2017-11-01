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Росалкогольрегулирование в скором времени проведет проверку производителей и продавцов коньяка и шампанского. Об этом пишут "Известия".
По данным издания, число фальсификата на рынке коньяка превышает половину от общего количества, а винные газированные напитки, которые состоят из спирта, воды, красителей и углекислого газа, активно мимикрируют под шампанское.
Подчеркивается, что установление обоснованных цен на коньяк и винные напитки позволит решить появившиеся проблемы.
Издание добавляет, что проведенный анализ баланса сырья и объёмов производства показал, что объём поддельного коньяка на рынке составляет около 60%.
Комментарии
Нет ничего лучше натурального самогона...
Назовите любой российский продукт, доля фальсификата которого меньше названной цифры?