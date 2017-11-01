Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Администрация Барнаула на своем сайте выложила фрагмент очередного выпуска программы "На первом плане. Барнаул", где рассказано о заметном прогрессе в строительстве будущей набережной и второй лестницы в Нагорном парке.
По словам начальника производственно-технического отдела генподрядной организации №1 Андрея Балушенко, нет повода для беспокойства. Все работы, несмотря на опасения, будут выполнены до конца года.
"Основные строительно-монтажные работы на набережной выполнены почти наполовину. На 30 % завершено благоустройство этой территории", — говорится в выпуске.
Любопытно, что на заднем плане за спиной генподрядчика во время просмотра сюжета можно заметить большое количество строительной техники и рабочих. Именно их малое количество вызвало вопросы у заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса во время его визита в Барнаул. Федеральный чиновник удивился, что на объекте почти нет рабочих и техники, и усомнился в том, что все работы можно будет завершить в срок до конца 2017 года.
Ранее в программе "На первом плане. Барнаул" рассказали, что на террасах лестницы в Нагорном парке весной 2018 года будет полностью заменен асфальт.
Комментарии
Химочка получил пинка по зад от московского чиновника и работа по распилу бабла закипела, вторая лестница , замена асфальта, пили, пили химочка.....
показушники... из администрации ...
в этом году когда дворы ремонтировали ... каждое утро во двор заезжало 3 самосвала .. трактор, и погрузчик и человек 15 рабочих .. в 10 утра из администрации приедут по пальцам пересчитают, фото сделают и техника разъедется и работать оставалось 5 человек... и так каждый день
а мы, Барнаульцы, и не беспокоимся по поводу вашей стройки,
куда больше волнует вопросы переполненных школ и детсадов, их отсутствие в новостройках, пробки на дорогах, тарифы на ЖКХ,
Погода им не помешает, ну, ну. Плитку тротуарную в мороз то укладывать само то. К весне вся волнами пойдёт и перекладывать придётся.
Да там вся набережная 5метров перекладки, да и кому она сдалась
не впервой. В прошлом году асфальт кидали в снег по дороге С.Поляна от Павлика до дворца. Потом на 9 мая асфальт тротуаров полностью снимали и катали по-новому.
Федеральный чиновник удивился, что на объекте почти нет рабочих и техники, и усомнился в том, что все работы можно будет завершить в срок до конца 2017 года.А ВЫ НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ ДОРОГОЙ ЧИНОВНИК ПО БУМАГАМ ВСЁ БУДЕТ СДЕЛАНО В СРОК И ДАЖЕ БОЛЬШЕ.
От того что переложат Асфальт на террасах Лестницы, оползни и провалы грунта не прекратятся! Надо укреплять и трамбовать грунт на склонах у лестницы! Всё давно известно как строить такое!
На видео даже видно что "Работники" слоняются для "Массовости" по территории стройки.
пили, пили химочка.....
Ему только гири пилить с Шурой Балагановым.
И вообще, пора ему к Денисову.