Среда, 1 Ноябрь, 13:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,12
€ 67,64
5°
Обь
108см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

Мэрия Барнаула показала масштабную стройку набережной после критики Чибиса

, ИА "Амител"
В администрации города рассказали о прогрессе в строительстве

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Администрация Барнаула на своем сайте выложила фрагмент очередного выпуска программы "На первом плане. Барнаул", где рассказано о заметном прогрессе в строительстве будущей набережной и второй лестницы в Нагорном парке.

По словам начальника производственно-технического отдела генподрядной организации №1 Андрея Балушенко, нет повода для беспокойства. Все работы, несмотря на опасения, будут выполнены до конца года.

"Основные строительно-монтажные работы на набережной выполнены почти наполовину. На 30 % завершено благоустройство этой территории", — говорится в выпуске.

Любопытно, что на заднем плане за спиной генподрядчика во время просмотра сюжета можно заметить большое количество строительной техники и рабочих. Именно их малое количество вызвало вопросы у заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Андрея Чибиса во время его визита в Барнаул. Федеральный чиновник удивился, что на объекте почти нет рабочих и техники, и усомнился в том, что все работы можно будет завершить в срок до конца 2017 года.

Ранее в программе "На первом плане. Барнаул" рассказали, что на террасах лестницы в Нагорном парке весной 2018 года будет полностью заменен асфальт.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.11.2017 11:58
- гость -

Химочка получил пинка по зад от московского чиновника и работа по распилу бабла закипела, вторая лестница , замена асфальта, пили, пили химочка.....

0  0
1.11.2017 11:59
123

показушники... из администрации ...
в этом году когда дворы ремонтировали ... каждое утро во двор заезжало 3 самосвала .. трактор, и погрузчик и человек 15 рабочих .. в 10 утра из администрации приедут по пальцам пересчитают, фото сделают и техника разъедется и работать оставалось 5 человек... и так каждый день

0  0
1.11.2017 12:30
гость

а мы, Барнаульцы, и не беспокоимся по поводу вашей стройки,
куда больше волнует вопросы переполненных школ и детсадов, их отсутствие в новостройках, пробки на дорогах, тарифы на ЖКХ,

0  0
1.11.2017 12:34
- гость -

Погода им не помешает, ну, ну. Плитку тротуарную в мороз то укладывать само то. К весне вся волнами пойдёт и перекладывать придётся.

0  0
1.11.2017 12:52
- гость -

Да там вся набережная 5метров перекладки, да и кому она сдалась

0  0
1.11.2017 12:53
- гость -

не впервой. В прошлом году асфальт кидали в снег по дороге С.Поляна от Павлика до дворца. Потом на 9 мая асфальт тротуаров полностью снимали и катали по-новому.

0  0
1.11.2017 12:55
злой пенсионер

Федеральный чиновник удивился, что на объекте почти нет рабочих и техники, и усомнился в том, что все работы можно будет завершить в срок до конца 2017 года.А ВЫ НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ ДОРОГОЙ ЧИНОВНИК ПО БУМАГАМ ВСЁ БУДЕТ СДЕЛАНО В СРОК И ДАЖЕ БОЛЬШЕ.

0  0
1.11.2017 13:21
Гость

От того что переложат Асфальт на террасах Лестницы, оползни и провалы грунта не прекратятся! Надо укреплять и трамбовать грунт на склонах у лестницы! Всё давно известно как строить такое!

0  0
1.11.2017 13:25
ГОСТЬ

На видео даже видно что "Работники" слоняются для "Массовости" по территории стройки.

0  0
1.11.2017 13:29
- гость -

пили, пили химочка.....

Ему только гири пилить с Шурой Балагановым.
И вообще, пора ему к Денисову.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:40
"Русский марш" пройдет в барнаульском гайд-парке в День народного единства 0
13:37
14-летний школьник умер после разрыва селезенки в Барнауле 0
13:23
Зачем нужен закон о биологической безопасности россиян и кто нам угрожает 2
13:14
Billboard назвал Селену Гомес "Женщиной года" 0
13:01
Личности детей, причастных к расправе над животными, установили в Барнауле 5
12:54
Кто празднику рад: как алтайские партии отметят 4 и 7 ноября 2
12:40
Космонавт сделал снимок Новосибирска с борта МКС 1
12:33
А срок идет: когда дело Юрия Денисова попадет в Верховный суд 2
12:22
"На фронт не пускали, но я рвался": воспоминания легенды сибирской сцены 17
12:15
Закон об анонимайзерах вступил в силу в РФ с 1 ноября 0
12:01
Полуторагодовалая девочка и ее родители погибли при пожаре в Алтайском крае 1
12:00
Цифры не "с потолка": на "Сибирском трамплине" пройдутся по аналитике 0
11:51
Мэрия Барнаула показала масштабную стройку набережной после критики Чибиса 10
11:41
ФАС предложила снизить тарифы в плацкарте на 10% 2
11:32
Барнаульская компания вслед за Бурятией построит ледовую арену в Хакасии 1
11:21
Багаж 100 барнаульцев "задержался" в Москве из-за технического сбоя 3
11:14
Производителей коньяка и шампанского в РФ проверят перед Новым годом 2
11:02
Дополнительную полосу выделят на выезде с барнаульского вокзала 7
10:51
Барнаулец Евгений Трофимов исполнил свою песню на "Новой Фабрике звезд" 0
10:40
Театр кукол "Сказка" купит звуковое оборудование по проекту "Единой России" 4
10:35
Разборка двух компаний на Алтае обернулась погоней и разбитым автомобилем 2
10:26
Систему "все включено" предложили отменить в Турции 5
10:13
Глава администрации сельсовета на Алтае идет под суд за растрату 7
10:04
Уроженец Польши взял в плен двух соотечественников в Великобритании 0
09:53
Участок улицы Димитрова перекроют в Барнауле на полтора месяца 0
09:44
Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5% 36
09:32
Минобороны России опубликовало видео атаки боевиков ракетами "Калибр" 3
09:30
Будущее IT-индустрии обсудили на Алтае 0
09:25
Все, что известно на данный момент о теракте в Нью-Йорке 3
09:14
Дом на двух хозяев сгорел в ночь на 1 ноября под Барнаулом 0
09:03
Автомобиль вынесло на рельсы в результате ДТП в Барнауле 3
08:58
Выходец из Узбекистана совершил теракт в Нью-Йорке, есть жертвы 6
08:42
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 1 ноября 0
08:21
Киев внес в ООН проект резолюции по Крыму 7
08:06
Рынок недвижимости-2017: квартиры в новостройках стали временно доступнее 1
07:50
Борис Ларин призвал вести разъяснительную работу с алтайскими пенсионерами 4
07:34
Подозрительную колбасу и торт "Новинка" пытались продать барнаульцам 8
07:22
Тушите свет: барнаульские чиновники будут экономить на электричестве 11
07:03
Квартиру с французскими окнами продают в центре Барнаула за 10 млн рублей 4
06:48
Алтай вошел в тройку регионов-лидеров страны по покупкам через интернет 0
06:32
Как это было: опубликованы неизвестные цветные кадры Второй мировой войны 3
06:17
Почти лето: тепло до +18 градусов ожидают в Алтайском крае 1 ноября 1
06:01
Почему управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ 8
05:52
Сенатор Щетинин предложил карать чиновников за бизнес в заповедниках 1
04:58
Учительницу оштрафовали на 1000 рублей за слово "дурак" на лбу ученика 6
03:08
Девушка на "минном поле" испытывает новейшую боевую экипировку "Ратник-2" 3
02:19
Госдума прокомментировала энергетический прогноз Чубайса 2
01:12
Алексей Панин снял клип с известной порноактрисой 0
00:59
Министр Топилин рассказал про 3 млрд рублей на зарплаты бюджетникам 1
23:48
Путин назвал безобразием ситуацию в сфере строительства в регионах 4

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.