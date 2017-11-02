Тату-студия нового формата Black&White Ink открывается в Барнауле 5 ноября на втором этаже ТРК "Сити-центр". В честь этого события салон готовит настоящий праздник с мастер-классом, шампанским и крутыми подарками.
В Black&White Ink можно сделать татуировку, о которой вы долго мечтали, выбрать уже готовую или обсудить с мастером эскиз оригинальной тату, которая предварительно будет отрисована на бумаге. В студии также есть возможность частично свести (осветлить) прежнюю татуировку специальным лазером — для создания нового рисунка.
Еще одно направление Black&White Ink – пирсинг. Профессиональный пирсер может сделать практически любой прокол и предложит украшения на выбор из ассортимента студии, в котором в первую очередь присутствуют изделия из титана.
Мастера Black&White Ink работают исключительно стерильными профессиональными инструментами, зал соответствует всем санитарным нормам и также тщательно стерилизуется. Время в студии можно провести приятно за чашечкой чая или кофе, наслаждаясь запахом натурального дерева, используемого в интерьере, и беседой с персоналом.
В честь открытия студии ее гостей ждет незабываемый вечер в приятной компании с хорошей музыкой, шампанским и фотографом. На мероприятии можно будет познакомиться с мастерами, увидеть мастер-класс, на котором детально расскажут, как работают татуировщики и как ухаживать за тату и пирсингом.
В этот же вечер между гостями будут разыграны три бесплатные татуировки (небольшие черно-белые на выбор из предложенных мастером). Для этого необходимо прийти первым на открытие студии 5 ноября в 17:00. Рисунки "оживут" прямо на мероприятии.
Также методом рандома будут разыграны два подарка. Для этого нужно добавиться в группу студии "ВКонтакте", сделать репост записи об открытии на свою страницу и закрепить ее.
- 1 место – подарочный сертификат на 3 тыс. рублей на тату-сеанс
- 2 место – портмоне ручной работы из натуральной кожи
"Будем делать больно, но красиво" – девиз студии Black&White Ink.
Тату-студия Black&White Ink
Барнаул, Красноармейский проспект, 47а
ТРК "Сити-центр", эт. 2
пн-вс 10:00-21:00
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