Фото: salt.zone
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает на 10% понизить железнодорожные тарифы на дальние перевозки в плацкартных и общих вагонах. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ведомства Александра Редько.
Он рассказал, что данный вопрос обсуждался на заседании правления ведомства во вторник, 31 октября. Предложение ФАС чиновник объяснил "созданием экономических стимулов для населения". Редько отметил, что "поднимать цены, руководствуясь затратной логикой, неверно. Надо ориентироваться на состояние конкуренции и доходы населения". Он подчеркнул, что авиаперевозчики снижают стоимость своих перевозок на 10%, отчего все клиенты с железных дорог стали уходить на авиацию.
В то же время Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) намерена индексировать регулируемые тарифы в следующем году на 3,9%, уточнил Редько. И это при том, что у ФПК пассажиропоток уже упал на 8,5%, подчеркнул чиновник. "Провозная емкость "Победы" — 94%, в плацкарте ФПК — 74%, в общих вагонах — менее 50%. Вот резерв, поезда ходят полупустые. Какой смысл поднимать цены на полупустые поезда? Необходимо решить проблему качества подвижного состава", — цитирует его слова агентство.
По словам Редько, против инициативы выступили Минтранс и Минэкономразвития. "Обсуждение отложено до совещания в правительстве", — рассказал он. Также чиновник добавил, что после решений по тарифам на пассажирские перевозки будет сформирована позиция антимонопольщиков по вопросу грузового тарифа. "В ФАС получили позицию РЖД по необходимости индексации (последнего — ИФ) на 6%", — уточнил он.
Комментарии
просьбы ФАС, это ЦИРК в лице государственных институтов
На автобусе ровно в 2 раза дешевле чем в вашем плацкарте.