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Жизни трех человек — маленькой девочки и ее родителей — унес пожар, случившийся в ночь на 1 ноября в алтайском селе Плотава Баевского района, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Данные о возгорании поступили в пожарно-спасательную часть в третьем часу ночи. На момент прибытия огнеборцев дом был в дыму, открытым пламенем горела крыша.
Тушением занимались расчёты федеральной противопожарной службы и добровольные пожарные. Полностью пожар был ликвидирован спустя 40 минут.
В доме были найдены тела девочки и ее родителей, которые, по всей вероятности, отравились продуктами горения.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, ребенку было всего полтора года, главе семейства — 56 лет, женщине — 40 лет.
Причиной возгорания в СКР называют замыкание электропроводки на веранде. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Комментарии
Смерть людей - почти всегда трагедия. А смерть детей - вдвойне!