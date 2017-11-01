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Закон, который обязывает анонимайзеры и VPN-сервисы фильтровать трафик и не допускать пользователей к заблокированным в России сайтам, вступает в силу со среды, 1 ноября. Закон не предусматривает запрета анонимайзеров, однако обязывает Роскомнадзор (РКН) создать и вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), которая содержит список запрещенных сайтов, пишет ТАСС.
Отмечается, что в тестировании ФГИС участвуют АО "Лаборатория Касперского", Opera Software AS, Mail.RU и "Яндекс". Также готовы принять участие "Рамблер", "Спутник" и анонимайзеры cameleo.ru, 2ip.ru, 2ip.io. "Общая аудитория этих сервисов в России составляет порядка 10 миллионов человек", — пишет агентство со ссылкой на пресс-службу РКН.
На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в сети программно-аппаратных средств доступа к запрещенным сайтам. Данному провайдеру будет направляться уведомление о необходимости в течение трех рабочих дней предоставить данные о владельце анонимайзера. После этого РКН направит анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это спустя 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, которые работают в России.
После вхождения во ФГИС анонимайзер в течение трех суток должен будет обеспечить соблюдение запрета на предоставление возможности использования программ и других техсредств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик — прекратить выдачу ссылок на них.
Если требования не будут исполнены, то Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры. При этом такие нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, госорганы и органы местного самоуправления.
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