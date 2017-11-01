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Более месяца прошло с того момента, как Алтайский краевой суд постановил оставить в силе приговоры в отношении бывшего замгубернатора Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой. На данный момент жалобы на вердикт по громкому делу не поступали.
Как сообщила 1 ноября порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина, кассационные жалобы к настоящему времени ни от самих Денисовых, ни от их адвокатов не поступали.
По сведениям нашего издания, до нового года представители четы Денисовых все же оформят необходимые документы, но вероятно, что громкое дело будет рассматриваться в Верховном суде уже в 2018 году.
Между тем напомним, что во второй половине октября Юрия Денисова этапировали в исправительную колонию №10 строгого режима, которая находится в Рубцовске, и он уже в полном смысле отбывает наказание.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова признали виновным в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы.
Обвиняемой по громкому делу проходила и супруга бывшего чиновника Татьяна Денисова. Ее приговорили к пяти годам и одному месяцу условного срока, признав виновной в посредничестве при получении преступных денег.
Адвокаты обвиняемых пытались оспорить приговоры в краевом суде, но им этого не удалось. В итоге они заявили о намерении обжаловать вердикт в Верховном суде.
Комментарии
надо чумакова нанимать, у него 66 оправдательных приговоров за один месяц.
чуток посидит и по УДО. Да...получал бы бешеную пенсию, но "жадность фраера сгубила". Вернее, бабка ненасытная оказалась рядом