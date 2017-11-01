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А срок идет: когда дело Юрия Денисова попадет в Верховный суд

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Ни осужденные, ни адвокаты еще не подали кассационных жалоб на вынесенный приговор

Фото: ok.ru/tvkatun24

Более месяца прошло с того момента, как Алтайский краевой суд постановил оставить в силе приговоры в отношении бывшего замгубернатора Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой. На данный момент жалобы на вердикт по громкому делу не поступали.

Как сообщила 1 ноября порталу Amic.ru помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина, кассационные жалобы к настоящему времени ни от самих Денисовых, ни от их адвокатов не поступали.

По сведениям нашего издания, до нового года представители четы Денисовых все же оформят необходимые документы, но вероятно, что громкое дело будет рассматриваться в Верховном суде уже в 2018 году.

Между тем напомним, что во второй половине октября Юрия Денисова этапировали в исправительную колонию №10 строгого режима, которая находится в Рубцовске, и он уже в полном смысле отбывает наказание.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, экс-заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова признали виновным в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы.

Обвиняемой по громкому делу проходила и супруга бывшего чиновника Татьяна Денисова. Ее приговорили к пяти годам и одному месяцу условного срока, признав виновной в посредничестве при получении преступных денег.

Адвокаты обвиняемых пытались оспорить приговоры в краевом суде, но им этого не удалось. В итоге они заявили о намерении обжаловать вердикт в Верховном суде.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.11.2017 13:20
- гость -

надо чумакова нанимать, у него 66 оправдательных приговоров за один месяц.

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1.11.2017 13:38
гость

чуток посидит и по УДО. Да...получал бы бешеную пенсию, но "жадность фраера сгубила". Вернее, бабка ненасытная оказалась рядом

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