Фото: instagram.com
42-летний космонавт Сергей Рязанский опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок Новосибирска, сделанный с высоты около 400 километров. Об этом пишет издание "НДН.Инфо".
Уточняется, что фотографию россиянин сделал с борта Международной космической станции во время прохождения специальной парашютной подготовки космонавтов (СППК).
В подписи к снимку Рязанский отметил, что в комментариях его часто просили снять Новосибирск. "Город по праву называют некоронованной столицей Сибири. А в пригороде Новосибирска, Бердске, мы несколько раз проходили СППК", — цитирует издание слова астронавта.
Подчеркивается, что на снимке можно увидеть крупнейшие городские магистрали и мосты, включая красную арку Бугринского моста, а также крупные микрорайоны, например ВАСХНИЛ.
В комментариях пользователи поблагодарили космонавта за фотографию. Один из подписчиков отметил, что в кадр не попал Академгородок, расположенный южнее (ниже).
Также сообщается, что после публикации снимка Новосибирска из космоса несколько человек попросили Рязанцева сделать фото их города с такого же ракурса.
В комментариях было много просьб снять #Новосибирск. Город по праву называют некоронованной столицей Сибири. А в пригороде Новосибирска, Бердске, мы проходили СППК (специальную парашютную подготовку космонавтов) #Novosibirsk is rightly called the uncrowned capital of Siberia. And in the suburb of Novosibirsk, Berdsk, we had Cosmonauts Skydiving training #города #мкс #космос #fromabove #iss #space #photorussia
Комментарии
По этому снимку Академгородок должен быть западнее) Нет?