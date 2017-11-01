Традиционное празднование Дня народного единства 4 ноября и Дня Октябрьской революции 1917 года 7 ноября в Алтайском крае будет и в 2017 году. Без особого креатива и перфоманса, но все же. Рассказываем, куда сходить в эти два дня, если вам хочется послушать патриотические песни, принять участие в опросе или пострадать, что "теперь всё не так, как тогда".

4 ноября

День народного единства публично будет отмечать ЛДПР. Партия в традиционном месте — на площади у бывшего кинотеатра, а ныне торгового центра "Россия", на Ленина, 71 — проведет митинг. Мероприятие начнется в 12 часов в субботу, 4 ноября.

Либерал-демократы выйдут на улицу с лозунгами: "Мы едины, а значит — непобедимы", "Сохраним лучшие традиции народа!", "Россия — великая держава", "ЛДПР — это воля народа!", "Славься вовеки, родное Отечество". Партия обещает подарки.

"Это действительно народный праздник. Почти 400 лет назад, в смутное время, наш народ почувствовал угрозу и отбросил все сословные и национальные предрассудки. Объединился, чтобы спасти свою страну. Нельзя забывать о той странице в жизни нашего государства. Кто знает, как повернется колесо истории?" — прокомментировал координатор Алтайского отделения ЛДПР Дмитрий Ворсин.

"Единая Россия" проведет в этот день серию праздничных пикетов с раздачей ленточек с триколором в городах и некоторых районах края. В Барнауле, Бийске, Новоалтайске будут работать передвижные пикеты. Активисты партии проведут опрос жителей на тему "История Дня народного единства и его значимость для россиян". В краевой столице акция начнется в 10 утра, активисты пойдут двумя группами по проспектам Ленина и Красноармейскому.

"Справедливая Россия" в этот день никаких праздничных мероприятий не проводит.

7 ноября

День Октябрьской революции 1917 года (25 октября по старому стилю) — день, которого алтайские коммунисты ждали, пожалуй, весь год. В начале года КПРФ провела несколько мероприятий по краю: концерт-конкурс "Вновь продолжается бой", конкурс для художников, мероприятия комсомольцев, женского движения "Надежда России" и "детей войны", собрания-чаепития-песнопения, шахматные турниры, спортивные соревнования, контролировали состояние памятников Ленину, вручали памятные медали "100 лет Великой Октябрьской социалистической революции".

7 ноября, во вторник, коммунисты проведут театрализованную демонстрацию и митинг. В 16 часов начнется сбор участников демонстрации на центральной аллее проспекта Ленина, напротив дома по адресу: пр. Ленина, 82. В 16.40 демонстрация двинется в сторону площади Советов, где у памятника В.И. Ленину в 17 часов начнется митинг, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

В этот же день в 18 часов на площади Сахарова свою версию празднования 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистической революции представит движение "Суть времени".

Они проведут митинг-концерт.

А в пятницу, 3 ноября, алтайские общественники проведут круглый стол на тему "100-летие революции России: уроки прошлого, вызовы будущего". Организаторы — Алтайская группа Комитета гражданских инициатив, Вольное историческое общество (Москва), Алтайское отделение Российской ассоциации политической науки, АКОД "Согласие" и музей "Мир времени", на площадке которого и пройдет круглый стол. Начало в 14 часов.

В отличие от вышеперечисленных публично-праздничных мероприятий, это будет скорее научным. В числе выступающих соучредитель и ректор (2004—2010) Сибирской академии управления и массовых коммуникаций (Новосибирск) Виктор Козодой, профессор кафедры истории Школы актуальных гуманитарных исследований Института общественных наук РАНХиГС, заместитель председателя Совета НИПЦ "Мемориал", член Совета Вольного исторического общества (Москва) Константин Морозов и другие.