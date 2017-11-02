фото: kurioz.temaretik.com, inmyway.org
Мир моды порой бывает бессмысленным и беспощадным. Оригинальные идеи граничат с безумием, и всегда найдутся люди, которые посчитают такую одежду пригодной для повседневной жизни.
Предлагаем вам фотоподборку вещей, глядя на которые вы не сможете не улыбнуться.
Комментарии
А лифчик с "руками" у меня такой есть))))))
Деградация налицо
а главное, ЭТО же еще и денег нехилых стоит.
мне всегда было интересно: как люди за ЭТО отдают деньги?
2.11.2017 08:50
- гость -
О! Походу я тебя знаю!