Фото: vk.com/barneos22
Полиция в Барнауле установила личности несовершеннолетних, которые причастны к расправам над животными в поселке Южный, сообщила порталу Amic.ru представитель УМВД по краевой столице.
"Личности установлены. В настоящее время проводится проверка. Сколько именно людей причастно к этим деяниям, устанавливается. Но все они еще не достигли 16-летия", — отметила собеседница.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, горожане то и дело сообщали о фактах жестоких расправ над животными в поселке Южный. Барнаульцы предполагали, что издевательства — дело рук несовершеннолетних.
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Комментарии
Ну и где Ф.И.О., адреса, места учебы, места работы родителей?
А у нас соответствующие службы занимаются отловом бездомных животных? А то не ровен час эти животные расправы над людьми устраивать будут, порой стаи по 5-7 собак попадаются.
опять ВИ влетел
1.11.2017 13:21
- гость -
опять ВИ влетел
может барсук или ипатий с субой?
Город должен знать "героев" в лицо , Они же хотели славы , теперь должны получить её по полной программе прилюдно , что бы другим неповадно было .
Заседание суда должно быть открытым и транслироваться по телевиденью с освещением прессой и объявлением о месте и времени провидения .
Да не, это Калмазов Калибр, ныне обзывается Павсекакий, приехал на Южный и нагадил оппонентам, чтобы ауру испортить их места проживания.
А то не ровен час эти животные расправы над людьми устраивать будут, порой стаи по 5-7 собак попадаются.
Это вы про тех выродков, что глумились над беспомощными животными? Очень хорошее определение для них.
1.11.2017 13:25
- гость -
Да не, это Калмазов Калибр, ныне обзывается Павсекакий, приехал на Южный и нагадил оппонентам, чтобы ауру испортить их места проживания.
Так ведь Козимишь корешился с Барсуком и Массамжем. У них что, в ячейке произошел разлад?
Так Общество узнает этих "У . . . " в лицо?
"нагадил оппонентам"
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А кто тебе в черепную коробку нагадил? Тоже Павсекакий виноват?
Казимир он как Баба Яга, всегда против, ни с кем он не корешился.
Не называйте этих выродков животными! Животные так не поступают, я думаю. Тут же натуральное ДНО нашего вида... Причем, скорее всего, родители тоже ДНО - потому что или подобные, или не уделили внимания воспитанию и допустили такое "развитие" своих чад.
1.11.2017 13:55
Павсекакий
"нагадил оппонентам"
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А кто тебе в черепную коробку нагадил? Тоже Павсекакий виноват?
Нет, виноват казимир, который кликухи как скорострел презервативы меняет.
И нагадил он в хоккейную коробку возле дома.
Причем, скорее всего, родители тоже ДНО
Такие как Повсекакий?
будущие браконьеры
1.11.2017 13:59
- гость -
Не называйте этих выродков животными! Животные так не поступают
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Бродячие собаки с удовольствием убивают кошек, домашних собак, голубей. Есть их отказываются.
С чего вы взяли, что с удовольствием? И ради удовольствия? Не припомню каких-либо исследований в зоопсихологии на эту тему, доказывающих это.
1.11.2017 14:43
- гость -
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Видел такое в этом году, поразился жестокости бродячих собак.
всем зоофилам! заберите домой эти бездомных животных и не нойте.
Видел такое в этом году, поразился жестокости бродячих собак.
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не сравнится с жестокостью подростков (людей), которые сбились в стаю
а суть то же самое
Вот вы все интересные дальше некуда. А хоть кто-то подумал, что в следующий раз это будет не беспомощный котенок или ёжик, а возможно ваш ребенок или одинокий старик, который просто пошел в магазин (ну живет он один и нет у него никого). Лично ВАМ не страшно? в следующий раз эти твари, чувствуя свою безнаказанность, могут решить, что раз до животных нет никому дела, то можно идти дальше. Хотя куда уж дальше.... нет там ничего человеческого, нечего уже исправлять.
тогда зоофилам надо этих детей забрать себе домой)))
Кстати, про жестокость бродячих собак. Мы же не о жестокости, а о мотивах ее. Кто-то серьезно думает, что они нападают ради получения удовольствия?
1.11.2017 15:24
- гость
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Хищники себя одинаково ведут. Борьба за территорию.
Не могли поделить территорию с котами и щенками ?
Кто же они тогда сами .
Поражают эти, так называемые, любители животных до отвращения ненавидящие людей - готовы казнить детей ради бездомных животных, которых сами никогда не возьмут домой. Кстати, неуважаемые зоофилы, а слабо вам, как нибудь вечерком, подойти к месту, где кучкуются бездомные собаки?
Кто говорит казнить детей то? Но их или лечить, или изолировать то надо, или вы считаете, что это нормально? Потом вечерком вам к этим подросшим кучкующимся детям не слабо будет подойти?)))
А вы детей возьмете домой? Понимать опасность такой жестокости и не принимать эту тупую жестокость в отношении животных для вас автоматически должно содержать желание брать домой бездомных животных? Что за аргументы уровня "сам такой"?)
Глупо даже сравнивать детей и животных ("подойти, взять домой бездомного ребенка". И мне понятен поступок мужчины, который с ножем бросился отбивать 8-лютнюю девочку от стаи бродячих псов, а скольким детям не успевают помочь? Защита свого вида - это основа всего. Дети же растут жестокими потому, что заброшены близкими людьми, которые думают о чем угодно (в том числе и о высших материях), но не о детях.
Само собой, детей от псов нужно отбивать, а бродячих ловить и как-то эту проблему решать. Потому и говорилось, что и дети, и родители такие - это ДНО нашего общества. И какая разница, почему они растут жестокими??? Когда вам эти дети голову пробьют или чтобы телефон отобрать, или просто для удовольствия, как сейчас животным, вам будет важно, почему они такие жестокие стали??? Или вы про такой вариант не думаете?
Вот они будущие маньяки. Интересно, кто родители? "Хороших" деток воспитали, в старости жить будет "весело", если дадут дожить деточки, не расчленят.
А к чему проводить прямую зависимость между убийством животных и преступностью? Я, признаюсь, тоже в детстве убивал животных - тоже родители не следили, вечно работали. А вырос, стал хирургом, помогал людям за копейки, то есть у меня интерес был чисто прикладной. А в прошлом году у меня умерла морская свинка, я полгода переживал. Так что ваша прямолинейность абсолютно неуместна.