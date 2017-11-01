Фото: vk.com/barneos22
Полиция в Барнауле установила личности несовершеннолетних, которые причастны к расправам над животными в поселке Южный, сообщила порталу Amic.ru представитель УМВД по краевой столице.
"Личности установлены. В настоящее время проводится проверка. Сколько именно людей причастно к этим деяниям, устанавливается. Но все они еще не достигли 16-летия", — отметила собеседница.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, горожане то и дело сообщали о фактах жестоких расправ над животными в поселке Южный. Барнаульцы предполагали, что издевательства — дело рук несовершеннолетних.
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Комментарии
Ну и где Ф.И.О., адреса, места учебы, места работы родителей?
А у нас соответствующие службы занимаются отловом бездомных животных? А то не ровен час эти животные расправы над людьми устраивать будут, порой стаи по 5-7 собак попадаются.
опять ВИ влетел
1.11.2017 13:21
- гость -
опять ВИ влетел
может барсук или ипатий с субой?
Да не, это Калмазов Калибр, ныне обзывается Павсекакий, приехал на Южный и нагадил оппонентам, чтобы ауру испортить их места проживания.