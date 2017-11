Фото: hdwallpapersall.com

Американская певица Селена Гомес стала "Женщиной года" по версии издания Billboard. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сайт журнала.

Глава The Hollywood Reporter — Billboard Media Group Джон Амато отметил, что исполнительница не только находится на верхушке музыкальных чартов, но и все время "вдохновляет молодых женщин работать с полной самоотдачей, быть самими собой и не бояться использовать свой голос…" Амато добавил, что очень рад назвать Гомес "Женщиной года".

Агентство напоминает, что в 2016 году аналогичной премии была удостоена Мадонна. Уточняется, что вручение награды пройдет на ежегодной церемонии Billboard Women in Music, которая состоится 30 ноября в Лос-Анджелесе.

Гомес начала свою карьеру в качестве актрисы кино и ТВ в 2002 году. Она озвучила несколько диснеевских мультфильмов и снималась в сериалах. В 2009 году девушка выпустила дебютный альбом Kiss and Tell со своей группой Selena Gomez & the Scene, а с 2012 года начала сольную карьеру. Подчеркивается, что Гомес активно занимается благотворительностью, в 2009 году стала самым юным членом Детского фонда ООН (UNICEF).