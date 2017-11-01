4 ноября наряду с традиционными политическими акциями в Барнауле пройдет так называемый "Русский марш". Мероприятие состоится на площади Свободы в 13:00.
Как заявляют организаторы, марш согласован с городскими властями, при этом планируется провести не пикет, а полноценный митинг. Как и обычно, активисты будут апеллировать к судьбе русского народа.
Добавим, предельная вместимость гайд-парка (площадки у памятника жертвам политических репрессий) составляет 300 человек. По опыту прошлых лет можно сказать, что на митинг придет не более нескольких десятков человек. Как правило, участники не выдвигают политлозунгов, стараясь дистанцироваться от текущей обстановки в стране.
Под "Русским маршем" обычно подразумеваются ежегодные шествия и митинги представителей русских националистических организаций и движений в различных городах России и стран СНГ. Все мероприятия приурочены ко Дню народного единства, 4 ноября.
Первый "Русский марш" состоялся в 2005 году, через год после учреждения нового госпраздника. Основной символикой марша является "имперский" черно-желто-белый флаг. В числе основных лозунгов, которые используют митингующие, можно выделить "Слава России!", "Мы — русские! С нами Бог!", "Русские, вперед!" (небезызвестная "кричалка" футбольных фанатов, по своим взглядам довольно близких к ультраправым — прим. ред. Amic.ru) и др.
В первые годы манифестаций в ряде российских городов фиксировались столкновения демонстрантов с деятелями антифашистских организаций и полицией.
Комментарии
Вы успокойтесь уже с модным словечком - "гайд-парк" . Нет у нас в городе гайд-парков. В этих местах можно митинговать без всяких согласований. В Москве есть такие места. У нас - нет!
гайд-парк - парк для гаев?
надо сделать гей-парк и пусть там 4 ноября объединяются.
Россия для русских!
Боюсь, что таким лозунгом можно Россию развалить
и чем эти фашисты, лучше тех?
14:08
Эти разрешены
А под свастикообразным коловратом на фото надпись:
"За русскую власть!" и рядом "За русский народ!"
так вы за кого, болезные???
Гонец вы точно разбираетесь в символах ???
"Свастикообразный" коловрат эт просто нечто
"разбирающемуся" в символах
почитайте, что такое "свастика", откуда взялась, и какие они бывают.
"Некоторые неонацисты и неоязыческие приверженцы фолк-хистори утверждают, что русское название свастики — «коловрат», однако нет ни одного этнографического источника, подтверждающего это."(с)