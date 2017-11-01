Среда, 1 Ноябрь, 17:52

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,12
€ 67,64
5°
Обь
108см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

"Русский марш" пройдет в барнаульском гайд-парке в День народного единства

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
На митинге ультраправых сил ожидается несколько десятков человек

Фото: 66.ru

4 ноября наряду с традиционными политическими акциями в Барнауле пройдет так называемый "Русский марш". Мероприятие состоится на площади Свободы в 13:00.

Как заявляют организаторы, марш согласован с городскими властями, при этом планируется провести не пикет, а полноценный митинг. Как и обычно, активисты будут апеллировать к судьбе русского народа.

Добавим, предельная вместимость гайд-парка (площадки у памятника жертвам политических репрессий) составляет 300 человек. По опыту прошлых лет можно сказать, что на митинг придет не более нескольких десятков человек. Как правило, участники не выдвигают политлозунгов, стараясь дистанцироваться от текущей обстановки в стране.

Под "Русским маршем" обычно подразумеваются ежегодные шествия и митинги представителей русских националистических организаций и движений в различных городах России и стран СНГ. Все мероприятия приурочены ко Дню народного единства, 4 ноября.

Первый "Русский марш" состоялся в 2005 году, через год после учреждения нового госпраздника. Основной символикой марша является "имперский" черно-желто-белый флаг. В числе основных лозунгов, которые используют митингующие, можно выделить "Слава России!", "Мы — русские! С нами Бог!", "Русские, вперед!" (небезызвестная "кричалка" футбольных фанатов, по своим взглядам довольно близких к ультраправым — прим. ред. Amic.ru) и др.

В первые годы манифестаций в ряде российских городов фиксировались столкновения демонстрантов с деятелями антифашистских организаций и полицией.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.11.2017 13:50
Евгений

Вы успокойтесь уже с модным словечком - "гайд-парк" . Нет у нас в городе гайд-парков. В этих местах можно митинговать без всяких согласований. В Москве есть такие места. У нас - нет!

0  0
1.11.2017 13:51
гость

гайд-парк - парк для гаев?

0  0
1.11.2017 13:53
- гость -

надо сделать гей-парк и пусть там 4 ноября объединяются.

0  0
1.11.2017 13:53
гость

Россия для русских!

Боюсь, что таким лозунгом можно Россию развалить

0  0
1.11.2017 14:08
- гость -

и чем эти фашисты, лучше тех?

0  0
1.11.2017 14:18
- гость -

14:08
Эти разрешены

0  0
1.11.2017 16:00
Гонец из Пензы

А под свастикообразным коловратом на фото надпись:
"За русскую власть!" и рядом "За русский народ!"
так вы за кого, болезные???

0  0
1.11.2017 17:12
- гость -

Гонец вы точно разбираетесь в символах ???
"Свастикообразный" коловрат эт просто нечто

0  0
1.11.2017 17:22
Гонец из Пензы

"разбирающемуся" в символах
почитайте, что такое "свастика", откуда взялась, и какие они бывают.

0  0
1.11.2017 17:25
Гонец из Пензы

"Некоторые неонацисты и неоязыческие приверженцы фолк-хистори утверждают, что русское название свастики — «коловрат», однако нет ни одного этнографического источника, подтверждающего это."(с)

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
17:35
Поворот с двух полос с ул. Кутузова на Ленточный бор разрешат в Барнауле 1
17:24
Кадыров прокомментировал убийство Амины Окуевой цитатой из Гоголя 0
17:14
Патриарх Кирилл призвал к единству народа и элиты 3
17:03
Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным 2
16:50
Массовое ДТП с участием фуры произошло у барнаульского ТЦ "Лето" 0
16:34
Житель ХМАО зарубил топором четверых человек, проиграв им в карты 2
16:29
ДТП поставило улицу Попова в Барнауле в пробку 0
16:14
Опрос: лишь 8% россиян готовы проголосовать за Собчак 12
16:03
Цены на зерно и муку в Алтайском крае упали на треть из-за высокого урожая 9
15:50
Китай пообещал не допустить нелегальной миграции своих граждан в Россию 9
15:40
Никакого мяса: за что выступают веганы и чем отличаются от вегетарианцев? 24
15:35
К заботе об окружающей среде: победители экологического конкурса фотографий 0
15:22
ФАС наложила "вето" на госзакупку ценой в 7,6 млрд рублей в Алтайском крае 2
15:14
Нумерологи спрогнозировали очередной "конец света" 19 ноября 2017 года 6
15:04
"Чуйский тракт" перекроют под Барнаулом на три часа из-за военных 5
14:52
Новосибирский школьник пойдет под суд за исправление оценок в журнале 3
14:33
Екатерина Гордон заявила, что считает Крым российским 11
14:23
Волонтеры ищут на Алтае пропавшего без вести мужчину 0
14:16
"Черные лесорубы" начали рубку елей к Новому году в Алтайском крае 1
14:02
Мужчин, застигнутых с телом забитого собутыльника, арестовали в Барнауле 0
13:52
Бийские полицейские нашли попавшую в ДТП машину с наркотиками внутри 0
13:40
"Русский марш" пройдет в барнаульском гайд-парке в День народного единства 10
13:37
14-летний школьник умер после разрыва селезенки в Барнауле 8
13:23
Зачем нужен закон о биологической безопасности россиян и кто нам угрожает 9
13:14
Billboard назвал Селену Гомес "Женщиной года" 1
13:01
Личности детей, причастных к расправе над животными, установили в Барнауле 32
12:54
Кто празднику рад: как алтайские партии отметят 4 и 7 ноября 2
12:40
Космонавт сделал снимок Новосибирска с борта МКС 3
12:33
А срок идет: когда дело Юрия Денисова попадет в Верховный суд 7
12:22
"На фронт не пускали, но я рвался": воспоминания легенды сибирской сцены 28
12:15
Закон об анонимайзерах вступил в силу в РФ с 1 ноября 0
12:01
Полуторагодовалая девочка и ее родители погибли при пожаре в Алтайском крае 1
12:00
Цифры не "с потолка": на "Сибирском трамплине" пройдутся по аналитике 0
11:51
Мэрия Барнаула показала масштабную стройку набережной после критики Чибиса 12
11:41
ФАС предложила снизить тарифы в плацкарте на 10% 2
11:32
Барнаульская компания вслед за Бурятией построит ледовую арену в Хакасии 1
11:21
Багаж 100 барнаульцев "задержался" в Москве из-за технического сбоя 5
11:14
Производителей коньяка и шампанского в РФ проверят перед Новым годом 3
11:02
Дополнительную полосу выделят на выезде с барнаульского вокзала 9
10:51
Барнаулец Евгений Трофимов исполнил свою песню на "Новой Фабрике звезд" 0
10:40
Театр кукол "Сказка" купит звуковое оборудование по проекту "Единой России" 4
10:35
Разборка двух компаний на Алтае обернулась погоней и разбитым автомобилем 2
10:26
Систему "все включено" предложили отменить в Турции 8
10:13
Глава администрации сельсовета на Алтае идет под суд за растрату 7
10:04
Уроженец Польши взял в плен двух соотечественников в Великобритании 0
09:53
Участок улицы Димитрова перекроют в Барнауле на полтора месяца 0
09:44
Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5% 51
09:32
Минобороны России опубликовало видео атаки боевиков ракетами "Калибр" 3
09:30
Будущее IT-индустрии обсудили на Алтае 0
09:25
Все, что известно на данный момент о теракте в Нью-Йорке 3
09:14
Дом на двух хозяев сгорел в ночь на 1 ноября под Барнаулом 0
09:03
Автомобиль вынесло на рельсы в результате ДТП в Барнауле 3
08:58
Выходец из Узбекистана совершил теракт в Нью-Йорке, есть жертвы 7
08:42
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 1 ноября 0
08:21
Киев внес в ООН проект резолюции по Крыму 8
08:06
Рынок недвижимости-2017: квартиры в новостройках стали временно доступнее 1
07:50
Борис Ларин призвал вести разъяснительную работу с алтайскими пенсионерами 4
07:34
Подозрительную колбасу и торт "Новинка" пытались продать барнаульцам 9
07:22
Тушите свет: барнаульские чиновники будут экономить на электричестве 12
07:03
Квартиру с французскими окнами продают в центре Барнаула за 10 млн рублей 5
06:48
Алтай вошел в тройку регионов-лидеров страны по покупкам через интернет 0
06:32
Как это было: опубликованы неизвестные цветные кадры Второй мировой войны 3
06:17
Почти лето: тепло до +18 градусов ожидают в Алтайском крае 1 ноября 2
06:01
Почему управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ 8
05:52
Сенатор Щетинин предложил карать чиновников за бизнес в заповедниках 1
04:58
Учительницу оштрафовали на 1000 рублей за слово "дурак" на лбу ученика 6
03:08
Девушка на "минном поле" испытывает новейшую боевую экипировку "Ратник-2" 4
02:19
Госдума прокомментировала энергетический прогноз Чубайса 2
01:12
Алексей Панин снял клип с известной порноактрисой 0
00:59
Министр Топилин рассказал про 3 млрд рублей на зарплаты бюджетникам 1

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.