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Мальчик 14-ти лет, госпитализированный из барнаульской школы, скончался в одной из больниц города. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, подросток был госпитализирован из учебного заведения 21 октября. Спустя неделю, 29 октября, он скончался в результате травматического разрыва селезенки, осложнившегося обильной кровопотерей.
В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Следователи выяснят, при каких обстоятельствах ребенок мог получить травму живота.
Также будет дана оценка действиям врачей на предмет своевременности и качества оказанной ими помощи.
Контроль за расследованием дела осуществляет руководство СУ СК РФ по региону.
Комментарии
А что с ним в школе то случилось???
А что врачи то делали с больным 7 дней то? Делали анализы мочи?
Что в школе могло случиться на уроке физкультуры? Банальный несчастный случай - неудачное падение, например, во время игры, или сильный удар мячом в живот. Школа, как я понимаю, среагировала адекватно - мальчик был тут же доставлен в больницу, благо - центр города, все рядом. Но даже я, обыватель, далекий от медицины, знаю, что при разрыве селезенки сильное внутреннее кровотечение - не осложнение, а следствие. И если не сделать операцию по удалению селезенки и не остановить кровотечение, то больной погибает в течение нескольких часов, но никак не в течение недели. То есть умер ребенок не вследствие травмы - с такими травмами наша медицина давно научилась справляться, тем более в больницу привезли вовремя. А вот что дальше пошло не так - это вопрос. Очевидно, послеоперационные осложнения? Или неправильный послеоперационный уход, который мог привести, например, к отеку легких?
господи.... ужас...
Ужасно.....соболезнования родителям и близким.........