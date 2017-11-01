Первого "черного лесоруба" поймали за спиливанием елей к Новому году в Залесовском лесничестве Алтайского края. В краевом Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что нарушителю выписан штраф.
"На территории Петеневского участкового лесничества житель села Залесово Илья Сергеевич М. с помощью ручной "ножовки" осуществлял незаконную заготовку трех новогодних елей", — сообщили в пресс-службе Минприроды.
Рейд провели специалисты отдела по Залесовскому лесничеству и отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края.
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Задержанный нарушитель был пойман с поличным и получил административный протокол (по части 1 статьи 8 28 КоАП РФ) и обязанность выплатить ущерб в 4714 рублей.
В Минприроды напомнили, что незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников грозит штрафом. Гражданин может получить штраф от 3000 до 4000 рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч, юридические лица — от 200 до 400 тысяч.
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В ближайшие несколько месяцев такие рейды будут постоянными. Для "черных лесорубов" не важно, что в России 2017 год объявлен Годом экологии.
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