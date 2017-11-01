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Полицейские в Бийске объявили в розыск 22-летнего местного жителя, которого подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что машина со следами аварии была обнаружена рядом с одним из частных домов по переулку Шубенскому. Водитель этого авто с места ДТП скрылся.
В салоне машины стражи порядка нашли пакет с веществом растительного происхождения и самодельное приспособление для употребления наркотиков. Эксперты установили, что вещество является марихуаной весом 147 граммов.
По факту незаконного оборота наркотиков в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка установили личность водителя, покинувшего место аварии. Он объявлен в розыск.
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