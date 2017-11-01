Фото: sovok.info
Суд в Барнауле арестовал двух мужчин, которые обвиняются в избиении до смерти своего собутыльника.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, им инкриминируют причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.
Согласно версии следствия, ночью 25 октября в одной из квартир жителя краевой столицы собралась компания мужчин. Во время застолья между гостями произошел конфликт, в ходе которого двое 36-летних обвиняемых нанесли потерпевшему множественные удары руками и ногами по телу.
Затем они положили его на балкон, где потерпевший скончался. На следующий день злоумышленники вынесли тело мужчины на улицу и хотели оставить труп возле мусорных баков. В этот момент их увидел случайный прохожий, который и сообщил о случившемся правоохранителям.
Мужчинам предъявлено обвинение, они взяты под стражу.
Комментарии