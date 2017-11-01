Фото: agenda-u.org
Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, которая ранее сообщила, что собирается участвовать в выборах главы РФ в следующем году, заявила, что считает Крым российской территорией. Об этом пишет РИА "Новости".
Гордон записала видеообращение с ответами на наиболее часто задаваемые вопросы, включая вопрос о принадлежности полуострова. Ролик размещен на ее сайте, уточняет агентство.
"Я считаю, что Крым наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное — досужий треп", — заявила журналистка.
Напомним, ранее телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся участвовать в президентской гонке как кандидат "против всех", заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений между двумя странами — главной задачей России.
Комментарии
Мочи Ксюшадь.
Вот еслиб она Крым присоединила, и вроимбергов с нуля вскормила- тогда бы Мы за неё проголосили!
сейчас нам фейки будущих президента будут подсовывать, что типа голосовать незакогоо что-бы голосовали за ВВП
Гордон поумнее Собчак, ведущей на Радио работала.
Сам ты гордон
Вот просто интересно зассыт гарант дебатировать с дамами если их допустят, аль сгеройствует?!
Телеведущая Анфиса Чехова заявила о планах пойти на выборы президента России в марте 2018 года. В своем Instagram она написала, что выставит свою кандидатуру на предстоящих выборах в случае, если ее пост в соцсети наберет больше 200 тыс. лайков. Решение популярная ведущая и актриса приняла после обращения от Партии добрых дел, руководитель которой Андрей Кириллов заверил Чехову, что она сможет "эффективно отстаивать интересы нашего народа".
Ну теперь я в растерянности за кого голосовать, девок то я всяких люблю... За мясистую, обезбашенную или умную? Вот беда... Ну их "эти выборы"!