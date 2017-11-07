Здоровый образ жизни для многих в последнее время стал настоящим кредо. Маргинальные 90-е, клубные 2000-е, нездоровая худоба, мешки под глазами и многие подобные вещи сменились подтянутой фигурой, здоровым цветом лица и правильным питанием. Спрос в данном случае родил предложение или наоборот, не так уж важно, значимо то, что ходить в тот или иной спортивный клуб стало необходимо, причем не только для того, чтобы выглядеть хорошо, но и для того, чтобы показать, что ты следишь за собой, а значит, ты в тренде. На волне возросшего интереса к фитнесу в краевой столице в последние несколько лет открылось немало спортивных клубов. О том, как они функционируют, как борются за клиентуру, подбирают персонал и о многом другом на "Завтраке со стартапом" мы поговорили с владельцами K2 Sport Сергеем Витманом и Евгением Голошубовым.

- Расскажите для начала, с чего вы начинали и как открыли свой первый фитнес-клуб?

Евгений Голошубов: С Сергеем мы вместе занимались в секции плавания с 12 лет, там познакомились и подружились. В 17 лет решили, что рано или поздно обязательно откроем тренажерный зал. К цели мы пришли в 21 год.

Сначала мы работали тренерами в одном клубе, где довольно быстро стали успешными, потом мы перешли на работу в другой, там тоже добились успехов. После поехали в Москву, где устроились в мировую сеть фитнес-клубов. Там мы тоже хорошо себя зарекомендовали, но в один вечер встал вопрос: мы работаем на износ, времени свободного нет, а хочется чего-то большего в жизни, чем просто быть тренером. Не прошло и нескольких дней, как мне позвонили и предложили купить старенький и небольшой фитнес-клуб. Получив такое предложение, мы собрали вещи и вернулись в Барнаул. В этом клубе на тот момент занималось человек 30. Работал он в огромный минус, но раз у нас уже возникла идея, что нужно двигаться дальше, мы решили взяться за это дело.

- А средства на стартовый капитал где брали?

Евгений Голошубов: Часть я занял у родителей, часть мы взяли в кредит и начали работать. И тут есть большая разница между работой на кого-то и на себя: в первом случае ты можешь получить мало, можешь много, а во втором ты можешь работать весь месяц, как вол, но при этом остаться еще и в минусах. Поэтому страх был, но желание быть лучше оказалось сильнее. Поэтому мы начали работать, на тот момент в команде нас было двое, поэтому клуб так и называется – K2 Sport: один дежурил, другой во время этого вел уроки, потом мы менялись.

- С какими трудностями столкнулись?

Евгений Голошубов: Малый бизнес весь состоит из трудностей, особенно если у тебя нет богатых родителей. Стартового капитала нет, нормальный кредит взять сложно, плюс налоговая система так устроена, что когда ты платишь за все, у тебя растут долги. Но мы со всем этим смогли справиться. Прошло шесть лет, у нас в команде около 40 человек, сейчас мы занимаем хорошие места как на рынке Барнаула, так и по всей России.

- Как вообще сейчас развивается рынок фитнеса?

Сергей Витман: В Барнауле пока нет конкуренции, в клубах занимается не так много людей, но сам по себе город спортивный с точки зрения развития фитнес-индустрии. Пока процент людей очень невелик — примерно 5-6 %, в Москве это цифра достигает 15 и 20. Лет через пять у нас будет так же, а это уже порядка 70-80 тыс. человек, тогда клубы начнут конкурировать, и это будет плюсом, услуги станут более качественными.

Евгений Голошубов: Относительно других городов у нас очень плотно стоят фитнес-клубы, и это заставляет их владельцев двигаться. Например, в Бийске стоящих клубов всего три, и люди переходят из одного в другой, поэтому и управляющие особенно ни к чему не стремятся, а у нас прозевал – и человек ушел в другое место, так что важно держать марку.

- Прежде чем запустить свое дело, в любом случае вы анализировали конкурентов. Что у вас есть такого, чего нет у них?

Евгений Голошубов: Мы проводили серьезный стратегический анализ и плюсов у нашего фитнес-клуба нашли много. Мы купили оборудование итальянской марки Technogym, которая выпускает оборудование премиум-класса, поэтому у нас лучшие тренажеры в Барнауле. Плюс смежно с нашим клубом работает Ассоциация Профессионалов Фитнеса, там регулярно обучают инструкторов, а лучшие выпускники приходят на работу к нам. Мы уверены в своих тренерах, что они знают и понимают, что такое фитнес и как сделать так, чтобы человек был здоровым. Кроме того, у нас много групповых уроков, на которых инструкторы реально выкладываются. Они понимают, что это не просто пляска под музыку, а определенная структура, энергетика и интерес людей, который важно уметь поддерживать. Также у нас стоят кулеры, а каждый посетитель приносит с собой полотенце — чтобы другим было приятно заниматься, так как после тебя тренажер остается чистым.

Мы неоднократно выигрывали научно-практическую конференцию в Москве, где наш фитнес признавали научным на международном уровне, и это можно подтвердить сертификатами.

Сергей Витман: Наше основное преимущество — это тренеры, которые любят фитнес. У нас работают только фанаты, каждый наш тренер выкладывается не потому, что ему так сказали, а потому, что он хочет это делать. И на групповых уроках к этому тоже подходят с душой.

- А чем тренировки на дорогом оборудовании отличаются от тех, которые проходят на обычном?

Сергей Витман: Понимаете, это как с машиной: если у человека есть "шестерка", он доедет из пункта А в пункт Б, но на BMW X6 он это сделает с большим комфортом. Эти тренажеры идеально спроектированы по биомеханике движений. Technogym — это единственная в мире фирма, которая была спонсором Олимпийских игр. Топовые атлеты занимались на ее оборудовании.

В других клубах стоит американское оборудование, оно тоже неплохое, но эта итальянская фирма все-таки имеет лидирующие позиции: у нее есть свой институт, свои ученые, которые проектируют тренажеры, и свое производство.

- Если говорить о ценообразовании, в Барнауле стоимость абонементов на занятия низкая или высокая и отражается ли размер платы на качестве?

Сергей Витман: Каждая услуга имеет свою стоимость. Можно маникюр сделать за 300 рублей, а можно за 2 тысячи, там уже человек решает, нравится ли ему мастер, в каких условиях ему эту услугу предоставляют, какие материалы используют и так далее. Вот и в нашей сфере ценообразование зависит от оборудования, от помещения, от сотрудников и от комплекса дополнительных услуг: какие программы, есть ли сауна, солярий, выдается ли полотенце и прочее. Кроме того, нужно понимать, какую политику вообще ведет клуб. Есть три сегмента: эконом, бизнес и премиум. Первый востребован у людей помоложе, им нужны только занятия и результаты, второй рассчитан на людей, которым важны дополнительные услуги: сауна, салон красоты и другие, а премиум сочетает наличие всех факторов.

Ключевую роль в ценообразовании играет ремонт помещения. Если взять два клуба с одинаковым оборудованием, но разным ремонтом – дорогим и простым, люди будут заниматься разные, и цены на сертификаты будут отличаться.

Лояльная цена на наши карты не менялась последние два года, и ниже она точно не будет, сейчас и так ценовая политика находится на минимальном уровне, понижать дальше смысла нет. По-хорошему, эконом-сегмент должен стоить минимум 2-3 тыс., бизнес – 5-7, премиум дороже, но у нас его нет. Я уверен, что цены будут только расти.

- А барнаульцы вообще готовы платить за занятия спортом?

Сергей Витман: Люди платить готовы. На обед в известных сетях быстрого питания человек тратит около тысячи рублей, а тут за эту сумму можно месяц заниматься. Если сравнивать с Новосибирском, цены у нас практически одинаковые, но услуги в Барнауле качественнее и клубы лучше.

- Как вы формировали клиентскую базу и насколько сложно переманить клиентов из одного клуба в другой?

Сергей Витман: Переманиванием мы не занимались никогда, хотя многие клубы идут по такому пути. Смысла в этом нет, так нельзя увеличить аудиторию, клубы просто обмениваются аудиторией. У нас есть постоянная аудитория, которая составляет костяк, приходят новые люди, часть из них вообще не занималась фитнесом раньше, но тем не менее они выбирают нас. Не нужно бороться за клиента, переманивать его, он сам к тебе придет, если ты предоставляешь качественную услугу.

- Какое будущее вы можете спрогнозировать фитнес-индустрии в Алтайском крае?

Сергей Витман: Рынок пойдет в гору, для многих людей уже сейчас это образ жизни. Карта клуба – это как телефон: многие люди могут отказаться от телефона, но это будет вызывать дискомфорт, ты не будешь в контакте с миром. То же и с картой. Большинство молодежи настроено на то, что иметь карту клуба необходимо, даже если они будут приходить сюда раз в неделю и делать селфи. Сейчас люди не спрашивают, занимаешься ли ты в клубе, спрашивают о том, где ты занимаешься.

- Кто ваши клиенты?

Сергей Витман: У нас молодая категория от 20 до 30 лет, в других клубах ситуация, может, совсем другая. K2 Sport – это такой энергичный клуб, который становится модным, это наше преимущество. Когда люди к нам приходят, они понимают, что они здесь не просто так, а пришли сюда тренироваться. Мы пытаемся сделать фитнес образом жизни, мы попробовали разные сегменты и поняли, что хотим заниматься с людьми, которым спорт нужен именно для здоровья, а не для соревнований.

- Давайте в заключение поговорим о планах. Какие цели на ближайшее будущее вы перед собой ставите?

Евгений Голошубов: Планов у нас много. Для начала, чтобы наших фитнес-клубов было в Барнауле хотя бы три, чтобы они были большие. Хотелось бы, чтобы продолжала свое развитие Ассоциация Профессионального Фитнеса.

Сергей Витман: Кроме того, мы работаем над франшизой. Сейчас разработано четыре пакета, мы активно ее продвигаем, но не в ближайших регионах. Концепция такая, чтобы K2 Sport открывался вдалеке, сейчас мы ведем переговоры с Казахстаном, с Краснодарским краем.

При качественном бизнес-плане срок окупаемости от франшизы – от 2 до 5 лет. Наш клуб окупился быстро с учетом того, что мы постоянно развиваемся и каждый год что-то меняем, чем-то дополняем. Но, открывая клуб, стоит знать, что это та индустрия, где могут выжить только фанаты.

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