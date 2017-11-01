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Полиция направила в суд уголовное дело в отношении молодого жителя Новосибирска. Ученика 11-го класса гимназии обвиняют в исправлении оценок в электронном журнале для себя и своих одноклассников, пишет издание "НГС.Новости".
Уточняется, что инцидент произошел в одной из городских гимназий еще весной минувшего года. При этом в полиции не назвали номера школы. Школьник при помощи специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного дневника. Этими данными он поделился со своим 16-летним одноклассником. Последний в новом учебном году решил попробовать исправить оценки в журнале. После успешной пробы он в течение месяца исправлял плохие отметки на хорошие себе, а также просившим об этом одноклассникам.
В пресс-службе ГУ МВД России по НСО отметили, что в отношении школьника, получившего логин и пароль, пока ведется проверка.
Преподаватели гимназии заметили изменения в электронном журнале в ноябре, о чем сразу сообщили в полицию. По итогам проверки стражи порядка возбудили уголовное дело по статье "неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации".
Отмечается, что в данный момент подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Такого даже в СССР не было, исправляли оценки в журналах - дальше школы это не шло. Этим, что, уголовников в стране не хватает?!
Его пытаются под ст.272 и ст.273 УК РФ подвести. Статья редкая, Палка для ГУ МВД России по НСО будет хорошая. Возможно звания, премии.