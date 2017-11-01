Фото: livejournal.com
Водителей вновь предупреждают об ограничении движения на трассе Р-256 ("Чуйский тракт") в связи с проездом военных колонн.
Как сообщили в краевой ГИБДД, ограничение будет действовать для всех видов транспорта вечером 1 ноября с 20:25 до 23:25 на участке "Сибирский — Р-256 — автодорога Косиха — Р-256".
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Опять на войну? И опять кто-то на работу опоздает?
А можно заранее (хотя бы на день) раньше обьявлять о закрытии трассы? Люди могут опоздать на самолет, поезд. Или написать про альтернативные пути обьезда.
Им по. проблемы своих граждан,они волнуют нервы трампунашему за его предательство,таскаясь с учебными тополями туды- сюды,сюды - туды.
что-то вояки задвигались. хорошо тем, кто за новостями следит. а остальные встрянут и будут ждать
всегда есть электричка